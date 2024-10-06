美中政策利多加持！法人看台股中性偏多 Q4就看AI概念股臉色

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-10-06 09:10

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台股大盤與電子指數近期止跌回升，金融指數呈現漲多整理格局，安聯投信台股團隊表示，步入第 4 季，台股雖然偶爾受國際雜音影響而大幅震盪，但整體而言仍呈盤堅向上，目前聯準會低利政策明朗，加上中國刺激經濟政策等利多加持，市場投資氛圍中性偏多，建議投資人擇優布局；安聯及保德信投信持續看好 AI 概念股，包括雲端伺服器、半導體供應鏈等。

就評價面來看，台股目前本益比約 22.9 倍、本淨比約 2.5 倍，前者約在 10 年平均之上 1.5 個標準差，後者約在 10 年平均之上兩個標準差，評價面雖仍屬合理，但要藉由評價擴張推升整體股價的空間相對有限。未來企業獲利成長會是推升股價的動能，且選股將更為重要。

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在布局方向上，安聯投信台股團隊表示，仍聚焦長期成長趨勢如 AI、雲端伺服器、高速傳輸、車用電子、伺服器 、半導體供應鏈與設備等，具低基期如網通等也可留意；另在非電部分，包括車用零組件、外銷與金融等可留意。

PGIM 保德信科技島基金經理人黃新迪指出，若台股近期出現震盪整理，反而提供良好買點，根據統計，在年底旺季帶動之下，歷年電子指數在第 4 季漲勢皆相對突出，自 2019 年以來平均漲幅達 12.9%，遠優於第一季的 3.6%，以及二、三季的 2.1%、1.2%，看好全球科技前景持續朝正向發展的趨勢下，不僅將持續推升企業獲利，亦將放大未來股價上漲潛力。

黃新迪進一步表示，從國內外大廠的財報營收可看出市場對於半導體產業的需求暢旺，包括美光公布 8 月底止的年度第 4 季營收大增 93% 至 77.5 億美元，不僅財報優於預期，對財測展望的預估也優於市場期待，晶圓龍頭大廠年營收則有望拿下全球 7 成市佔率，讓券商持續上調全球半導體產業的獲利，預期 2026 年獲利模規將突破 8 千億美元大關，較 2023 年大幅成長 27%。