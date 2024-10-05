鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過12.49億美元，PowerPool(CVP)24小時漲幅達62.5%

鉅亨網新聞中心 2024-10-05 10:15

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24小時漲幅：PowerPool(CVP)24小時漲幅62.5%；FOR(FOR)24小時漲幅41.6%；VIDT DAO(VIDT)24小時漲幅20.8%。

24小時跌幅：FTT(FTT)24小時跌幅21.6%；Ark(ARK)24小時跌幅17.1%；DEGO(DEGO)24小時跌幅12.8%。

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近一週漲幅：Selfkey(KEY)近一週漲幅30.5%；Clover Finance(CLV)近一週漲幅27.3%；Sleepless AI(AI)近一週漲幅26%。