鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過12.49億美元，PowerPool(CVP)24小時漲幅達62.5%
鉅亨網新聞中心 2024-10-05 10:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格61,993.3美元，24小時漲跌幅+1.45%；以太幣(ETH)現報價格2,415.04美元，24小時漲跌幅+1.76%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達12.49億美元；USDC(USDC)24小時成交量達7.79億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達5.37億美元。
24小時漲幅：PowerPool(CVP)24小時漲幅62.5%；FOR(FOR)24小時漲幅41.6%；VIDT DAO(VIDT)24小時漲幅20.8%。
24小時跌幅：FTT(FTT)24小時跌幅21.6%；Ark(ARK)24小時跌幅17.1%；DEGO(DEGO)24小時跌幅12.8%。
近一週漲幅：Selfkey(KEY)近一週漲幅30.5%；Clover Finance(CLV)近一週漲幅27.3%；Sleepless AI(AI)近一週漲幅26%。
近一週跌幅：FTT(FTT)近一週跌幅41.7%；VIDT DAO(VIDT)近一週跌幅13.9%；TerraClassicUSD(USTC)近一週跌幅10.2%。
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