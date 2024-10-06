凱基家族3檔債券ETF 10/21除息 00945B年化殖利率8%最亮眼

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-10-06 09:40

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凱基投信旗下 3 檔債券 ETF 將同步於 10/21 除息，分別為凱基美國非投等債 (00945B-TW)、凱基新興債 10+(00749B-TW)、凱基科技債 10+(00750B-TW)，其中，00945B 為全台首檔月配美國非投等債 ETF，掛牌上市以來的第四次配息，預計每受益權單位數配發 0.102 元，延續前三次配發水準，以 10/4 收盤價 15.16 元估算，年化殖利率突破 8%，最為亮眼。

除 00945B 外，00749B、00750B 同步公告每受益權單位數預計配發 0.435 元及 0.37 元，10/4 收盤價分別為 33.77、37.07 元，預估年化殖利率約為 5%、4%，凱基投信本月 3 檔債券 ETF 除息日皆訂於 10/21，有意參加本次除息的投資人，10/18 為最後買進日，配息將在 11/14 入袋。

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另外，凱基投信債券 ETF 新兵－凱基 A 級公司債 (00950B-TW) 也即將加入 10 月除息行列，預計將於 10 月中進行配息評價，並於 10 月底進行掛牌上市以來首次除息。

凱基美國非投等債基金經理人鄭翰紘表示，隨著降息預期已成市場共識，帶動近一周各類債券價格幾乎全數走揚，觀察近三個月與今年以來，各類債券價格更是全數上漲。

而在近期股票市場持續震盪下，也進一步推動資金流向債券市場，整體債券基金淨流入水位已經連續第三周守穩在百億美元以上，總計 9 月單月整體債券基金淨流入達到 544 億美元。

鄭翰紘進一步指出，美國總統大選兩黨候選人勝負還在未定之天，預期大選變數消除前市場仍會持續顛簸，債券的資本利得空間實現之前，可以考慮先把票息收益拿到手；以 00945B 來說，所追蹤指數剔除 CCC 等級的低評級債券，降低成分債的違約風險；只取固定票息利率 4% 以上的債券，票面利率相對高，為投資人追求債息收益的同時還能兼顧降低違約風險。

00945B 透過優化指數選債機制，截至 9 月 30 日為止，151 檔成分債合力貢獻 8.15% 的平均票面利率，延續前一個月的票面利率水準，平均殖利率也有 7.26%，是追求收益的好工具。