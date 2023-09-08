比特幣壞預兆 8月現貨交易量創2019年3月以來新低

比特幣和其他加密貨幣周五 (8 日) 小幅走高，但數位資產仍處於停滯狀態，交易量創下多年來的最低水準是個嚴峻跡象，不過漲勢表明投資人仍對加密貨幣領域的興趣更廣泛將支撐價格。

截稿前，根據 CoinGecko 數據，比特幣 24 小時內上漲 0.5%，報 25,816.49 美元，先前一度上漲 1.6%，突破 2.6 萬美元關卡，過去一個月比特幣價格都在該水準徘徊。

先前加密貨幣基金公司灰度 (Grayscale) 勝訴後，比特幣價格衝上 2.8 萬美元，但結果只是曇花一現，隨後又回落至 2.5 萬美元，並開始向上爬升。

交易平台 SynFutures 執行長 Rachel Lin 表示，比特幣正在經歷又一個帶有看跌基調的橫盤整理交易周。市場似乎蓄勢待發，等待關鍵事件來催化走勢，在此期間橫盤整理趨勢將持續下去。

最近幾個月，比特幣的波動性降至歷史新低。數位資產數據公司 CCCData 的資料顯示，缺乏加密貨幣的行動特徵似乎讓交易員望而卻步，8 月比特幣現貨交易量跌至 2019 年 3 月以來新低，當時比特幣的價值約為 4,000 美元。

數位資產訊息集團 The Tie 主管 Sacha Ghebali 表示，零售需求似乎相當低，數據顯示交易所的交易量很低。

交易量下跌對比特幣來說是個壞兆頭。過去由於散戶投資人因其波動性湧入比特幣市場，比特幣價格一直在上漲。而低交易量表明，市場活力低迷，即便在宏觀經濟和加密貨幣催化劑的支持下，價格也未能大幅波動，這些催化劑本應引起有意義的波動。

其他加密貨幣方面，第二大加密貨幣以太幣 24 小時內下跌 0.1%，報 1,625.84 美元，其他規模較小的加密貨幣漲跌不一，狗狗幣跌 0.2%、柴犬幣跌 0.5% 而瑞波幣漲 0.1%。