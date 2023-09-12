調查：美出口管制造成供應鏈重組 三星、海力士影響最大

根據南韓研究機構的調查，在全球供應鏈重組的過程中，在美國對中出口管制措施下，南韓企業、特別是三星電子、SK 海力士，可能是受到影響最大的業者。

美國去年商務部 10 月禁止半導體設備輸出中國，美國政府後來給予三星電子、SK 海力士、台積電 (2330-TW) 等企業為期一年的豁免期，今年 10 月到期後再決定是否延長。今年 8 月，日經報導豁免期可望延長，延長多久尚未決定，也可能是無期限。

南韓官方研究機構對外經濟政策研究院 (KIEP) 周一 (11 日) 發表「全球半導體供應鏈重組」研究 (Global Semiconductor Supply Chain Restructuring)。報告中指出，即使美國准許出口，仍可能隨時收緊針對中國的制裁力道，加劇企業在中國營運的不確定性。

報告指出，美國制裁措施對記憶體晶片的影響遠大於邏輯晶片，因中國先進晶片產能 90% 為前者，僅 10% 為後者，因此就算台積電和三星、海力士都能獲得美方豁免，三星和海力士的衝擊仍相對較大。再者，記憶體廠需要定期升級以維持競爭力，加劇美方制裁的影響。

目前 SK 海力士有將近 50%DRAM 產量出自無錫廠。該廠在 2006 年啟用，2010 年拜無錫另一座後期加工 (post-processing) 合資工廠之賜，當地的半導體晶圓加工系統趨於完善，2018 年，專責代工的 SK hynix system IC 在無錫成立，負責管理系統半導體的外包生產。

三星電子也已整合生產體系，包括在西安營運中的 NAND flash 後加工產線。

KIEP 資深研究員 Jung Hyung-gon 說：「南韓企業在 2005 年到 2020 年間的海外投資集中在中國，到現在有受制裁波及的疑慮。」他補充說，美國可能因為顧慮到嚴格管制可能造成全球混亂，而以循序漸進的方式收緊措施，業者必須做好準備。

南韓媒體 Businees Korea 指出，最新情勢凸顯南韓必須強化半導體製造策略的重要性，若能強化吸引業者回流的措施、藉此加強南韓國內的半導體產能，不只可以消除未來因為美國制裁引發的不確定性，也對企業的存續至關重要。

Jung 表示，在美國興建新廠的費用平均 60 億美元，比在台灣、南韓或新加坡高了 30%，更比中國高出 50%。他認為，美中半導體霸權之戰將持續緊繃，使得擴大國內半導體產能、強化半導體發展策略有其必要性。