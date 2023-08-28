美、中同意展開出口管制資訊對話

美國商務部周一 (28 日) 表示，美國和中國以同意啟動出口管制執法資訊對話並就商業問題成立一個新的正式工作小組，替北京政府提供一個論壇表達其潛在貿易擔憂。

美國商務部長雷蒙多 (Gina Raimondo) 與中國商務部長王文濤 ((Wang Wentao) 會晤後表示，此次交流將提供一個「減少對美國國家安全政策誤解的平台」，並且補充說：「我們不會在國安問題上妥協或談判。」

雷蒙多說，出口管制訊息交流的第一次面對面會議將於周二 (29 日) 在北京商務部舉行，會議層級為助理部長。她表示，美國致力對其出口管制執法策略保持透明，希望解決在中國經營困難的美國企業擔憂，未來兩國將進行正式溝通。

據了解，新的工作對話小組將每年舉行兩次副部長級別會議，第一次會議將於 2024 年初由美國主辦。此外，這次會談中美國和中國還同意召集雙方的主題專家就「強化對商業秘密和機密商業訊息的保護」進行技術討論。

中國批評美國透過出口管制阻止中國獲得先進半導體技術的努力，但雷蒙多表示這些措施沒有公開討論的餘地。

白宮本月開始禁止美國對中國敏感技術的部份投資，並計劃很快敲定去年 10 月通過的對先進半導體的全面出口限制。