德國經濟困境加深 歐盟下調歐元區今、明年經濟增速預期

歐盟執委會下修對歐元區經濟預期，預估今年歐元區經濟將受到德國經濟萎縮拖累。根據該機構周一 (11 日) 公布的最新預測，歐元區今年經濟成長為 0.8%，此前預測的增速為 1.1%，另外對明年的經濟成長預測也下調同樣的幅度至 1.3%。

分析指出，歐盟執委會的下調在很大程度上要歸咎於該區最大經濟體德國。德國原本預估在今年實現經濟成長，但目前卻面臨 0.4% 的下滑。另外荷蘭今年經濟成長的下調幅度更大，從 1.8% 下修至 0.5%。另一方面，西班牙和法國則準備替擴張提供援助。

此外，歐盟執委會預估今年歐元區通膨率仍將保持在高處，不會回落到歐洲央行 (ECB) 的 2% 目標，預料增速為 5.6%，略低於先前預期的 5.8%。不過明年通膨率的放緩速度將低於之前的預測，根據新的預估，明年通膨增速將為 2.9% 而非 2.8%。

該委員會表示，歐元區國內需求，特別是消費疲軟表明大多數商品和服務的消費價格居高不下且仍在上漲，造成嚴重損失。

儘管在俄烏戰爭爆發後，歐元區躲過經濟衰退，但在能源價格上漲、借貸成本飆升以及中國等出口市場需求下降的重壓下，歐元區舉步維艱。

上周公布的數據顯示，在截至 6 月份的 3 個月裡，歐元區經濟幾乎沒有成長，由於對外銷售不佳，該數據被下修。採購經理人調查顯示，隨著歐洲服務業繼製造業之後進入萎縮，第三季將是艱難的。

其中這類問題在德國表現得最為明顯，德國主要受到製造業低迷的拖累。非營利性經濟研究所和智囊機構 Kiel Institute 上周預測，在經歷冬季的低迷之後，德國經濟在第二季未能實現擴張，第三季可能萎縮 0.3%。

歐盟經濟執行委員簡提洛尼 (Paolo Gentiloni) 在記者會上表示，德國經濟當然會對其他國家產生影響。整體來說，如果歐盟最大的經濟體出現負成長將影響歐元區各國。

不過他在媒體採訪中淡化歐洲出現停滯性通膨的風險，他認為現在說處在停滯性通膨框架還為時過早。

然而歐洲央行幾位官員一直在考慮這種惡化背景，他們認為事實後停止一年多前開始的強力緊縮行動。不過其他官員則表示，如果有必要讓通膨率回到 2% 水準，願意接收溫和的經濟衰退。

ECB 管理委員會成員諾特 (Klaas Knot) 上周透露，投資人「可能」低估連續第十次升息的可能性。

另外，歐盟執委會還表示，貨幣緊縮對經濟活動的影響可能會超出預期，但也可能導致通膨更快下降，從而加速實質收入恢復。