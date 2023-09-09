輝達宣布與信實工業、塔塔集團達成合作協議 深化印度AI領域押注

美國晶片設計公司輝達周五 (8 日) 正式宣布與印度工業集團信實工業 (Reliance Industries) 和塔塔集團 (Tata Group) 建立人工智慧 (AI) 合作夥伴關係，共同開發雲端基礎設施和大型語言模型以及生成式 AI 應用程式。

報導指出，輝達與印度兩價最大商業公司的合作將有助其加深打入南亞國家新興人工智慧生態系。儘管該公司受到美國限制，在向中國與其他一些國家出口某些晶片方面遇到障礙。

在與信實工業的合作中，輝達將提供建構 AI 雲端基礎設施所需的運算能力，而信實旗下的印度電信公司 Jio 將負責管理和維護基礎設施並監督客戶參與。

輝達表示：「信實將替其 4.5 億 Jio 電信用戶開發 AI 應用程式和服務，同時也替印度各地的科學家、開發商和新創公司提供節能的 AI 基礎設施。」

印度首富、信實集團董事長安巴尼 (Mukesh Ambani) 先前曾表示，印度需要能夠處理 AI 龐大運算需求的基礎設施。

此次合作將讓信實獲得最新版的輝達 Grace Hopper 超級晶片，該晶片經過優化，可執行 AI 推理功能，有效替類 ChatGPT 等應用程式提供支持。

信實表示，新的 AI 基礎設施將加速印度一系列關鍵 AI 計畫，包含聊天機器人、藥物發現和氣候研究。

Counterpoint Research 合夥人 Neil Shah 表示，AI 的合作對 Jio 來說相當重要，因為可以透過 AI 技術「理解」來自數百萬用戶數據，並成為一家提供電信以外服務的科技公司。

此外，Shah 還說 AI 基礎設施能夠讓其在零售、電信和金融領域的龐大客戶中提供準確的建議並交叉銷售產品與服務。

至於和塔塔集團的合作方面，兩家公司在聯合聲明中提到，印度第一大軟體服務出口商塔塔諮詢服務公司 (Tata Consultancy Services) 將利用和輝達的合作夥伴關係打造和運行生成式 AI 應用程式與超級電腦。其中塔塔諮詢服務公司還將利用這一合作夥伴關係，提高其 60 萬名員工的能力。

聲明補充說，此次雙方的合作將促進塔塔吉段個公司從製造業到消費者業務的 AI 主導轉型。

截稿前，輝達 (NVDA-US) 周五盤中股價下跌 0.68%，每股暫報 459.27 美元。