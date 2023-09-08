〈美股早盤〉投資人情緒謹慎 主要指數交投清淡

投資人靜待下周公布最新通膨數據，此前近期經濟數據引發利率可能在更長時間內維持在高峰的擔憂，因此情緒謹慎，美股主要指數周五 (8 日) 開盤交投清淡。

截稿前，道瓊工業指數漲 0.2%，那斯達克綜合指數漲近 0.3%，標普 500 指數漲近 0.2%，費城半導體指數跌近 0.1%。

美國下周三 (13 日) 將公布重磅通膨報告 8 月消費者物價指數 (CPI)，隔天周四(14 日)8 月生產者物價指數(PPI) 報告也將出爐，投資人在周末情緒謹慎，靜待下周結果出爐以尋找聯準會 (Fed) 未來貨幣政策線索。

由於投資人押寶 Fed 在月底的會議將保持利率不變，美元周五走勢漲勢暫歇，緩和大宗商品和新興市場的壓力。

Miller Tabak + Co 的首席市場策略師 Matt Maley 表示，美元已經變得相當超買，因此回檔的時機已經成熟。對美元的情緒已經達到極端水準，至少在短期內不會有更多的買家將美元推高。短線交易者應該謹慎對待美元的多頭部位。

最近美元的上漲反映出全球經濟正在出現的裂痕，有報告顯示，在歐洲和中國經濟增長放緩之際，美國經濟加速增長。

紐約聯準銀行總裁威廉斯昨日表示，美國的貨幣政策「處於良好狀態」，但官員們需要分析數據，以決定如何推進利率。另外達拉斯聯準銀行蘿根則指出，在央行即將召開的政策會議上不升息可能是合適的，同時也暗示利率可能不得不進一步上升，以使通膨回到 2%。

美銀以 Michael Hartnett 為首的策略師們表示，利率在更長時間內保持在較高水準的威脅越來越大，這可能會削弱美國經濟軟著陸的前景，並在未來兩個月引發股市拋售。

他們表示，經濟硬著陸的普遍可能性是 20% 左右，但石油、美元和債券殖利率仍處於高位，再加上金融環境收緊，9 至 10 月份的風險仍然存在。

截至台北時間周五（8 日）21 時許：

焦點個股：

蘋果 (AAPL-US) 早盤上漲 1.01%，至每股 179.36 美元

摩根士丹利維持對蘋果股價每股 215 美元的目標價，非常看好蘋果現階段的發展。該行分析師表示，不認為 iPhone 15 系列的銷量會低迷，這種觀點是錯誤的；不僅今年 iPhone 15 系列的銷量會非常強勁，而且明年的 iPhone 16 系列也會更暢銷。

輝達 (NVDA-US) 早盤下跌 0.37%，至每股 460.69 美元

美國晶片製造商輝達和石油電信集團信實工業聯合聲明，雙方已合作創立一個以印度地方語言盤為基礎的大型人工智慧 (AI) 語言模型。輝達表示將提供該項目所需的計算能力，而信實工業將致力於創建 AI 應用程式；例如可以與農民互動以提供天氣資訊和農作物價格的本地語言應用程式。

特斯拉 (TSLA-US) 早盤上漲 0.94%，至每股 253.86 美元

隨著越來越多的電動汽車製造商採用其充電標準，特斯拉日前宣布，已經在全球部署超過 5 萬個超級充電樁。該公司聲稱，其運營著全球最大的快速充電網路，超充樁可以在 15 分鐘內增加 200 英里的續航里程。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

德銀策略師認為，由於通膨仍處於令人不安的高位，美國經濟很有可能在明年陷入衰退。德銀的觀點與華爾街經濟學家日益增加的樂觀情緒形成鮮明對比，高盛、美銀等多家華爾街大行此前下調或取消了之前的衰退預測。

美銀的策略師表示，利率在更長時間維持在更高水準的威脅增大，可能會削弱美國經濟軟著陸的前景，並在未來兩個月導致美股下跌。