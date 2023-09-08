螞蟻集團推出AI語言模型「貞儀」 用於財富管理與保險服務

螞蟻集團周五 (8 日) 正式推出自研的大型語言模型「貞儀」，該款人工智慧 (AI) 工具應用在財富管理和保險服務上，加入騰訊 (0700-HK)、百度 (BIDU-US)(9888-HK) 等公司在 AI 領域的競爭。

與此同時，螞蟻也公布金融大型語言模型的兩款產品智慧金融助理「支小寶 2.0」和智慧業務助手「支小助」，其中「支小寶 2.0」已實行近半年內部測試，將在完成相關備案工作後上線。

此外，螞蟻集團還計畫把大型語言模型用於市場分析、投資人教育、解釋保險產品和核實索賠。該系統訓練了數千億的 Token 數據，其中包括中國金融文件和來自文本文檔的超過 1 兆個 Token。

值得注意的是，螞蟻集團向開發人員正式開源 CodeFuse 大模型，可幫助開發商自動升成程式碼、自動增加注釋、自動生成測試用例、修復和優化程式碼等，以提升研發效率。

螞蟻集團資深副總裁金曉龍在外灘大會銀行業數位化論壇上表示，新技術正在成為銀行成長的核心驅動力，認為能否通過核心技術的升級，打造全新的產品和服務，打開全新業務空間，成為銀行能否在數字化轉型中勝出的關鍵。

他相信隨著新一輪 AI 技術革命掀起，金融行業勢必迎來全新可能性，對推動金融服務實體經濟、促進金融科技創新具有重要意義。