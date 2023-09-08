意法半導體SiC獲博格華納採用 導入Volvo下世代電動車

意法半導體 (STM-US) 今 (8) 日宣布，將提供最新第三代 750V SiC 功率 MOSFET 晶片給博格華納 (BWA-US) 的 Viper 功率模組，該功率模組主要用於 Volvo 現有和未來多款電動車。

Volvo 營運長暨副執行長 Javier Varela 表示，此次雙方合作有機會進一步提升 Volvo 電動車的市場關注度，讓公司電動車具有更長的續航里程和更快的充電速度，促進在 2030 年前達成全部車款電動化的目標與提升產業鏈垂直整合度，並加強關鍵零部件的控制權。

博格華納副總裁暨動力總成系統部總裁、總經理 Stefan Demmerle 則表示，公司很高興與意法半導體合作，為長期客戶 Volvo 的下一代電動汽車平台提供逆變器。

意法半導體指出，為充分利用公司 SiC MOSFET 晶片的性能，博格華納與公司的技術團隊密切合作，致力讓公司晶片與博格華納的 Viper 功率開關完美配對，以最大限度地提升逆變器性能，實現小型化和成本效益的架構，雙方合作也可形成規模製造能力，滿足電動車市場快速成長的需求。

意法半導體汽車和離散元件產品部總裁 Marco Monti 說，公司與博格華納合作，將讓 Volvo 為客戶提供卓越的車輛性能和續航里程，同時決定擴大 SiC 產能與供應，將支援全球汽車和工業客戶朝向電氣化和高效能轉型。

意法半導體在義大利和新加坡兩座工廠量產 STPOWER SiC 碳化矽功率晶片，並在摩洛哥和中國封測廠進行先進封裝測試。意法半導體去年 10 月宣布擴大寬能隙產品產能，在卡塔尼亞新建一座綜合性 SiC 基板製造廠。新廠選址卡塔尼亞是因為卡塔尼亞是公司的功率半導體技術中心，也是碳化矽的研發和製造基地。