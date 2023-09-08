Fed第三號人物：是否需要再次升息是「開放式」問題 

美國聯準會 (Fed) 第三把交椅、紐約聯準銀行總裁威廉斯 (John Williams) 周四 (7 日) 表示，他對美國未來利率政策抱持開放態度，坦承隨著通膨下滑、經濟更加平衡，本月稍晚沒有升息的迫切性。

威廉斯說，貨幣政策目前「顯然已經處於限制性」領域，但是否需要讓經濟活動面對更大逆風、才能讓通膨回落到 2%，「這在 Fed 前進過程中是個開放的問題」。

威廉斯拒絕透露 Fed 是否應該再次升息。他說：「情況往正確的方向發展，我們的政策正在良好階段，但未來仍取決於經濟數據，以觀察事態發展，進而評估需要做些什麼以實現央行的目標。」

Fed 預定 9 月 19-20 日舉行決策會議，在進入緘默期以前，威廉斯是最後一批發言的官員之一。期貨市場目前普遍預估，Fed 本月將把利率維持在 5.25-5.50%。

威廉斯發言前一日，Fed 周三剛發布對轄下各區的經濟調查「褐皮書」，內容顯示 7 月到 8 月期間的經濟活動溫和成長，物價壓力減緩，而家庭財務面臨新的挑戰。

他表示，雖然從許多面向看來，經濟正從疫情復甦，但 Fed 除了重申通膨將回到目標以外，仍難以提供更多政策指引，Fed 將需要隨著情勢調適和改變作法。

芝加哥聯邦準備銀行總裁古爾斯比 (Austan Goolsbee) 同日表示，Fed 正快速接近不再以利率應該升多高為討論焦點的階段，反之，未來的討論將聚焦在需要維持高利率多長的時間，才能確保我們走在通往目標的正確道路上。