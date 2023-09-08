微軟：AI軟體將是營收最快衝上100億美元的業務

微軟 (MSFT-US) 財務長 Amy Hood 重申公司近期預測，即生成式人工智慧 (AI) 工具套裝組的營收將是軟體業最快達 100 億美元的業務。

Hood 在舊金山舉行的高盛通信與技術會議上表示，「機會擺在眼前，且 AI 企業軟體具有吸引顧客的力量。」

微軟已發布一系列 AI 驅動產品，包含每人每月 30 美元的 365 Copilot 服務，付費後，使用 Outlook、Excel、Word 與 Powerpoint 等 Office 軟體都有 Copilot 小幫手可協助。

Hood 表示，顧客對 365 Copilot 服務的反饋良好，且感覺該服務改變自身工作方式，例如很輕鬆地更改 40 頁 PPT 所有字體等。

「這樣的反饋決定了價格，這價格是基於價值的，並非為了科技而科技，這直接關係用戶工作的價值和效率，因此該列在 IT 預算清單上的首位。」她稱 365 Copilot 服務的目標市場尤其龐大，因為 Microsoft 365 擁有 1.6 億用戶。

Hood 談到近期「優化」趨勢，該趨勢減緩微軟 Azure 和其他雲端供應商的增長。她稱優化實際上只是運行大型雲端工作負載的常態，客戶會盡力提高效率，而微軟面臨的挑戰是鼓勵客戶將節省下來的資金轉投向新的工作負載。

Hood 指出，微軟正開始經歷一些「最大優化季度」，因此未來幾季的成長數據應該會更好。

針對宏觀經濟前景，Hood 認為公司持續長期相信科技成長，認為企業 IT 支出在國家 GDP 上的佔比最終將自現行水準翻升一倍。

另外，微軟談到新推出的《星空 (Starfield)》動作角色扮演遊戲，稱該遊戲推出首日同時在線人數就達 100 萬人，她說：「我們相當樂觀看待此款遊戲。」