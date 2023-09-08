〈美股盤後〉那指連四黑 蘋概股拖累費半挫近2%

美股標普 500、那斯達克綜合指數周四 (7 日) 雙雙下跌，那指連續四個交易日收黑。在傳出中國當局擴大 iPhone 禁令後，高通 (QCOM-US)、思佳訊 (SWKS-US) 和科沃 (QRVO-US) 等蘋概股集體走軟，拖累費半慘摔近 2%。與此同時，美國失業金申請人數續減，也加劇人們對頑強通膨與高利率前景的擔憂。

占標普權重最高的蘋果 (AAPL-US)，連續第二個交易日收黑，繼昨日大跌 3.6% 後，今終場收跌近 3%。日前有消息傳出北京當局下令限制部分中央機構政府官員在工作時使用 iPhone，隨後又傳出中國打算將禁令範圍擴大到官方機構和國營企業。

蘋果及其供應商，還有在中國擁有大量業務的科技公司，拖累標普 500 科技板塊挫近 1.6%，為 11 個類股中跌幅最大的板塊。公用事業、醫療保健等防禦性類股漲幅最大，反映市場存在避險情緒。

費半重挫近 2%，思佳訊、高通和科沃 (QRVO-US) 等蘋果供應商均大跌逾 7%，德儀 (TXN-US) 挫近 2%。

經濟數據方面，美國勞工部報告顯示，截至 9 月 2 日當周，美國初領失業金人數降至 21.6 萬人，為 2 月以來最低水平，為聯準會 (Fed) 利率政策前景增添不確定性。投資人正在等待一周後公布的 8 月通膨數據。

紐約聯準銀行總裁威廉斯 (John Williams) 表示，貨幣政策正處於良好狀態，達到使供需更平衡與緩解通膨的預期效果，但官員們必須繼續仰賴經濟數據，來決定是否需要再次升息。

芝商所 (CME) 的 FedWatch 工具顯示，Fed 在 9 月維持利率不變的可能性目前為 93%，11 月繼續按兵不動的機率較低，為 53.5%。

另外，海外需求和國內消費者支出疲軟，為中國經濟帶來雙重打擊，中國 8 月進出口齊跌，也打擊市場情緒。

中概股今日股價低迷，拼多多 (PDD-US) 收黑近 5%，京東 (JD-US) 和阿里巴巴 (BABA-US) 均挫逾 4%，百度 (BIDU-US) 則跌約 3.4%。

周四 (7 日) 美股四大指數表現：

標普 11 大板塊漲跌各半，科技類股跌幅最大，公用事業、醫療保健等防禦性類股上漲。(圖: Finviz)

焦點個股

科技五大天王跌多漲少。蘋果 (AAPL-US) 跌 2.92%；Meta Platforms(META-US) 跌 0.17%；Alphabet(GOOGL-US) 漲 0.59%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 1.84%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.89%。

道瓊成分股漲跌不一。蘋果 (AAPL-US) 跌 2.92%；沃博聯 (WBA-US) 跌 2.65%；Nike(NKE-US) 跌 2.25%；波音 (BA-US) 跌 0.87%；摩根大通 (JPM-US) 跌 0.86%；英特爾 (INTC-US) 漲 3.24%；安進 (AMGN-US) 漲 2.16%，聯合健康 (UNH-US) 漲 1.65%。

費半成分股僅兩檔收紅。思佳訊 (SWKS-US) 跌 7.35%；高通 (QCOM-US) 跌 7.22%；科沃 (QRVO-US) 跌 7.08%；艾斯摩爾 (ASML-US) 跌 4.24%；應材 (AMAT-US) 跌 3.23%；超微 (AMD-US) 跌 2.46%；德儀 (TXN-US) 跌 1.99%；博通 (AVGO-US) 跌 1.75%；輝達 (NVDA-US) 跌 1.74%；英特爾 (INTC-US) 漲 3.24%；格芯 (GFS-US) 漲 1.34%。

台股 ADR 全數收黑。台積電 ADR(TSM-US) 跌 2.40%；日月光 ADR(ASX-US) 跌 1.85%；聯電 ADR(UMC-US) 跌 2.76%；中華電信 ADR(CHT-US) 跌 0.19%。

企業新聞

希捷科技 (Seagate) (STX-US) 收盤重挫近 11%。巴克萊銀行 (Barclays) 將希捷評等自「加碼」(Overweight) 調降至「持有」(Equal Weight)，並維持目標價 65 美元，認為其基本面不佳，復甦時間可能比原先預期還要更長。

戴爾 (DELL-US) 收跌 2.11%。巴克萊銀行將這家個人電腦 (PC) 大廠的股票評等從「持有」下修至「減持」(Underweight)，目標價維持每股 53 美元不變，認為人工智慧 (AI) 不足以助其抵銷在 PC 和伺服器市場承受的壓力。

ChargePoint(CHPT-US) 暴跌 11%。該公司公布上季銷售額雖實現成長，但未達預期，財測指引也遜於華爾街共識，該公司並宣布於全球裁員 10%。

AI 軟體公司 C3.ai(AI-US) 大跌逾 12%。C3.ai 公布上季財報強勁，但因擴大投資生成式 AI 產品，本會計年度虧損料將超出原先預期，該公司同時撤回在年底實現 non-GAAP 獲利的預測。

經濟數據

美國上周初領失業金人數報 21.6 萬人，預期 23 萬人，前值 22.9 萬人

美國 Q2 勞動生產力季增年率修訂值報 3.5%，預期 3.4%，前值 3.7%

美國 Q2 勞動力成本季增年率修訂值報 2.2%，預期 1.9%，前值 1.6%

華爾街分析

Cherry Lane Investments 合夥人 Rick Meckler 表示，來自中國的消息，令投資人重新關注中美關係對當前股價的巨大風險，尤其是科技股。

Truist Advisory Services 聯席投資長 Keith Lerne 預估市場將在短期內持續波動。「就像八月一樣，九月往往是更具挑戰性的月份，在消化今年累計漲幅的同時，短期之內，市場仍缺乏明顯的上行催化劑。」

BMO Capital Markets 的 Ian Lyngen 說：「新一輪穩健的就業數據，支持了就業市場將暫時保持彈性的看法。從現在開始，市場將對避險相關資金流保持警惕，因為從 9 月到現在，它們一直是驅動美國利率價格走勢的最大因素。」

數字皆為截稿前更新，請依實際報價為主