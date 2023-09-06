波士頓Fed行長：未來是否升息 政策制訂需要耐心

波士頓 Fed 行長柯林斯 (Susan Collins) 周三 (6 日) 主張採取耐心的政策制訂方式，同時表示她需要更多證據來被說服通膨已得到抑制。

柯林斯的言論與其他主要央行官員大致一致，她表示 Fed 的利率可能「接近甚至達到峰值」。

然而，她指出，可能需要更多升息，具體取決於數據的變化。

柯林斯在波士頓的演講書面稿中表示：「總體而言，我們處於有利地位，可以在這種不確定的經濟環境中謹慎行事，在判斷風險的同時保持堅定和以數據為主，並根據情況靈活調整。」

這些情緒與 Fed 主席鮑爾和理事沃勒 (Christopher Waller) 最近的聲明不謀而合。兩人都支持保持耐心，同時警謹慎看待近期通膨的積極進展，並準備在必要時批准進一步升息。

沃勒周二 (5 日) 在接受 CNBC 採訪時表示，Fed 可以在政策上「謹慎行事」，同時指出，過去幾年 Fed 曾因通膨看似放緩但隨後出現逆轉而「遭受過兩次損失」。

柯林斯在演講中還指出一些有關通膨的好消息。7 月 Fed 首選指標僅上漲 0.2%，而工資增幅似乎也有所放緩。

然而，她警告，「很難從混亂的數據中作出判斷。」她表示，如果改善轉瞬即逝，「可能就需要進一步收緊政策」。

今年在 FOMC 中沒有投票權的柯林斯表示：「前景十分樂觀，但由於需求持續強勁，現在將最近的改善作為通膨持續降回 2% 的證據還為時過早。」

柯林斯還談到 Fed 政策被認為發揮作用的落後性。

一般來說，經濟學家認為升息需要一年到一年半的時間才能滲透到經濟中。然而，柯林斯表示，與新冠病毒相關的因素以及家庭和企業資產負債表的總體實力，可能會延長這些落後時間，他呼籲政策應更加謹慎。

她表示：「目標是有序放緩，更好地調整需求與供應，這對於確保通膨持續回到目標至關重要。」

根據 CME 數據，市場定價 Fed 很可能不會在 9 月 19 日至 20 日的政策會議上升息。然而 10 月 31 日至 11 月 1 日的會議是一半一半，交易員認為這是最後一次升息的機率約為 43%。