〈貴金屬盤後〉美國利率可能更高更久 黃金下挫

黃金期貨周三 (6 日) 再度下挫，因美國 ISM 非製造業指數升至六個月高點且優於預期，帶動美元和美債殖利率走高，並打壓貴金屬行情，白金已經連續第五天收黑。

12 月交割的紐約黃金期貨收盤下跌 8.40 美元或 0.4%，報每盎司 1944.20 美元，是 8 月 25 日以來最低收盤價。

美國周三公布 8 月的 ISM 非製造業指數從前月的 52.7 升至 54.5，象徵景氣連續八個月高於 50 的榮枯分界線。

FXTM 市場分析經理 Lukman Otunuga 表示，優於市場所料的經濟數據，提高了美國利率保持在高點更長一段時間的預期心理。

數據公布後，ICE 美元指數 (DXY) 最高觸及 105.02，升至近六周高點，10 年期美債殖利率也接近 8 月 23 日以來新高，從前日的 4.267% 上揚至 4.295%。

對黃金來說，美元升值代表對海外買家而言，以美元計價的黃金變昂貴，殖利率升高，則意味著持有黃金這類不孳息資產的機會成本增加，兩者都不利於金價。

EverBank World Markets 總裁 Chris Gaffney 表示，黃金走勢並不戲劇化，正處在觀望階段，等待聯邦公開市場委員會 (FOMC) 的下一步

，以及全球經濟是否會步入衰退。

芝商所 (CME)FedWatch 工具顯示，市場預期聯準會 (Fed) 幾乎百分之百篤定不會在 9 月 19-20 日會議上升息，但仍認為 2024 年到來之前，有 43% 的機率會升息。

Gaffney 認為，美國經濟、尤其是就業市場的韌性，將給 Fed 繼續升息的空間，尤其在石油輸出國家組織 (OPEC) 延長自願性減產之後。

Fed 理事華勒 (Christopher Waller) 周二表示，最新一輪經濟數據給 Fed 觀察是否需要進一步升息的空間。

凱投宏觀大宗商品經濟學家 Edward Gardner 說：「未來幾個月的金價走勢，大部分要看中國經濟的發展，尤其是對珠寶的需求，而這主要反映在消費者信心上。」

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