美參院壓倒性投票通過 Fed理事傑佛森出任副主席一職

美國參議院周三 (7 日) 以壓倒性的 88 票贊成對 10 票反對結果，確認理事聯準會 (Fed) 理事傑佛森 (Philip Jefferson) 出任央行副主席一職，其他 Fed 官員提名也將進行投票確認。

傑佛森將是第二位擔任 Fed 副主席一職的黑人，任期為四年，同時兼任理事職位直至 2036 年結束。他在去年 5 月擔任 Fed 理事之前，是位大學經濟學教授也曾任學院院長。自加入 Fed 之後，隨著央行開始對通膨展開一系列行動，傑佛森在每次在貨幣政策會議上都投下支持升息的贊成票。

傑佛森未來將與 Fed 主席鮑爾、紐約聯準銀行總裁威廉斯密切合作，在由 19 位 Fed 官員組成的聯邦公開市場委員會 (FOMC) 開會決定利率決策之前，討論出可供選擇的政策。

市場普遍預估，Fed 決策者將在 9 月 19 日至 20 日的會議上把基準利率維持在 5.25% 至 5.5% 的區間不便，但仍替年底前最後一次升息敞開大門。

此外，本周還有幾次確定 Fed 成員的投票，包括 Fed 理事庫克 ((Lisa Cook) 連任以及庫格爾 (Adriana Kugler) 接替此前由布蘭納德 (Lael Brainard) 擔任的理事職位，布蘭納德現在是拜登政府的高級經濟顧問。

三人在聽證會上皆承諾將努力降低通膨，其中傑佛森和庫克還支持調整銀行監管，因 Fed 在地區銀行倒閉後考慮提高資本要求。不過許多共和黨人擔心，新的銀行監管可能會走太遠而削弱經濟。