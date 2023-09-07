〈美股盤後〉2年期美債殖利率突破5% 道瓊再挫近200點 那指連三黑

優於預期的服務業數據，強化對聯準會 (Fed) 在更長時間內維持較高利率的臆測，在美債殖利率續攀升之下，美股延續 9 月開局的低迷走勢，道瓊指數周三 (6 日) 再收跌近 200 點，標普 500 指數跌破 4500 點，以科技股為重的那斯達克綜合指數重挫逾 1%，連續三個交易日收黑。

2 年期美債殖利率突破 5%，創一周新高，殖利率上升打壓科技股，其中又以蘋果 (AAPL-US) 和輝達 (NVDA-US) 跌勢最慘重，兩者均挫跌逾 3%。波音 (BA-US) 和安進 (AMGN-US) 雙雙挫約 2%，令道瓊承壓。

數據方面，美國供應管理協會 (ISM) 周三公布 8 月非製造業指數升至 6 個月高位，達 54.5，優於市場預期。其中，物價指數進一步升至 4 個月高點，反映服務業成本依舊高漲。

上述報告發布後，Fed 在 11 月升息的可能性增加。芝商所 (CME Group) 數據顯示，交易員預估 11 月升息的機率為 41%，本月維持利率不變的可能性為 93%。

另一方面，Fed 褐皮書指出，美國經濟和就業市場在 7 月和 8 月放緩，且許多企業預期近期薪資成長將普遍放緩。

波士頓聯準銀行總裁柯林斯 (Susan Collins) 表示，決策官員在評估經濟數據與制定政策時，應保持耐心，與其他主要官員的立場一致，但她也說，需要更多證據來說服她通膨已獲得控制。與此同時，前聖路易聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 認為，Fed 本月稍晚更新利率預測時，應該將今年再一次升息納入考量。

周三 (6 日) 美股四大指數表現：

標普 500 指數 11 大板塊由科技、非必需消費品類股領跌，僅能源和公用事業股收紅。(圖: Finviz)

焦點個股

科技五大天王集體收黑。蘋果 (AAPL-US) 跌 3.58%；Meta Platforms(META-US) 跌 0.33%；Alphabet(GOOGL-US) 跌 0.96%；亞馬遜 (AMZN-US) 跌 1.39%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.20%。

道瓊成分股由蘋果領跌。蘋果 (AAPL-US) 跌 3.58%；波音 (BA-US) 跌 2.08%；安進 (AMGN-US) 跌 1.97%；嬌生 (JNJ-US) 跌 1.66%；麥當勞 (MCD-US) 跌 1.33%；美國運通 (AXP-US) 跌 1.25%；Salesforce(CRM-US) 漲 1.34%；陶氏化學 (DOW-US) 漲 1.29%。

費半成分股跌多漲少。Allegro MicroSystems(ALGM-US) 跌 4.94%；輝達 (NVDA-US) 跌 3.05%；台積電 ADR(TSM-US) 跌 2.47%；邁威爾 (MRVL-US) 跌 2.04%；高通 (QCOM-US) 跌 1.60%；超微 (AMD-US) 跌 1.35%；新思國際 (SYNA-US) 漲 1.77%；英特爾 (INTC-US) 漲 0.74%。

台股 ADR 盡墨。台積電 ADR(TSM-US) 跌 2.47%；日月光 ADR(ASX-US) 跌 0.85%；聯電 ADR(UMC-US) 跌 1.49%；中華電信 ADR(CHT-US) 跌 0.96%。

企業新聞

蘋果 (AAPL-US) 收跌 3.58%。華爾街日報 (WSJ) 報導指出，中國下令禁止政府員工在工作中使用 iPhone 和其他外國品牌設備，消息傳出後，蘋果周三盤中一度重挫 4%，創下 8 月 4 日以來最大盤中跌幅。

有知情人士稱，有政府員工近幾周在工作上的聊天群組與會議中收到上級指示，要求在工作時不得使用蘋果 iPhone 及其他外國廠牌設備，或是將其帶入辦公室。此舉恐對蘋果在內外國品牌產生寒蟬效應。蘋果目前在中國高階智慧手機市場占有主導地位，並將中國視為其在全球的最大市場之一。

Roku(ROKU-US) 收漲 2.94%。這家串流影音平台宣布計劃裁員 300 多人，約占員工總數的 10%，並從平台撤下部分內容，以削減營運成本。這是 Roku 近幾個月來進行的第三輪裁員，該公司在 11 月至 3 月期間共計裁掉約 400 名員工。

洛克希德馬丁 (LMT-US) 收跌 4.77%。美國國防部表示，由於軟體測試問題，最新版的洛克希德馬丁 F-35 戰鬥機，最快明年 4 月才能交機，最晚可能要等到 6 月，較原本預期的時間延遲近半年。

經濟數據

美國 8 月 ISM 非製造業指數報 54.5，預期 52.5，前值 52.7

美國 8 月標普全球服務業 PMI 終值報 50.5，預期 51，前值 52.3

美國 7 月貿易逆差報 650 億美元，預期 683 億美元，前值 637 億美元

華爾街分析

LPL Financial 首席經濟學家 Jeffrey Roach 表示，Fed 現階段面臨的兩大挑戰，分別是通膨可能根深蒂固的風險，以及當過剩儲蓄枯竭時，消費者可能失去信心。

考量到數據表現，Roach 認為 Fed 很可能在下次會議上採取鷹派立場，但硬數據 (hard data) 還不足以讓人產生對後續會議的堅定看法。

Vital Knowledge 的 Adam Crisafulli 表示，ISM 數據加劇了困擾股市好幾周的擔憂，即殖利率上升削弱股票估值、強勁成長和黏性通膨為 Fed 帶來壓力，以及油價進一步走高。

BMO 家庭辦公室投資長 Carol Schleif 稱，強於預期的 ISM 數據表明，投資人仍不擅長解讀疫情之後的情勢。即使市場參與者期待 Fed 能夠很快降息，他認為，數據顯示經濟依舊強勁，在可預見的未來，通膨下滑速度也沒有快到足以讓 Fed 開始降息。

數字皆為截稿前更新，請依實際報價為主