投資人評估利率前景 美債殖利率下跌

美國國債殖利率周三 (6 日) 小幅下跌。投資人考量 Fed 貨幣政策的前景並評估經濟狀況。

美東時間上午 6:04，10 年期美國國債殖利率下跌 1.4 個基點至 4.254%。2 年期國債殖利率下跌 1.9 個基點至 4.947%。

殖利率和價格呈反比關係。1 個基點等於 0.01 個百分點。

投資人正在評估利率的下一步走勢，並從經濟發展中尋找有關 Fed 下一步行動的線索。

其中包括油價。在沙烏地阿拉伯延長自願削減石油產量後，油價周二 (5 日) 大幅上漲。部分投資人和分析師認為，這是一個潛在訊號，代表通膨壓力可能會持續更久，進而可能影響 Fed 下一步利率決定。

市場普遍預計 Fed 在本月底時舉行的下次會議上將維持利率不變，但今年底前的情況尚不清楚。

Fed 理事沃勒 (Christopher Waller) 周二表示，近期的經濟數據令人鼓舞，因此 Fed 可以「謹慎從事」政策決定。他表示，Fed 將特別密切關注通膨數據。

沃勒還為進一步升息預先鋪路：「如果我們的確認為需要升息，那麼我認為再次升息並不一定會讓經濟陷入衰退。」

投資人周三將關注進出口數據以及服務業數據。預計多位 Fed 官員本周還將發表進一步言論，可能為投資人提供有關貨幣政策前景的新暗示。