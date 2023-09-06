小摩策略師：未來6至12個月金融市場恐發生嚴重危機

摩根大通策略師 Marko Kolanovic 在一份報告中表示，金融市場如今正醞釀一場危機，可能會在未來 6 到 12 個月內帶來很多痛苦。

Kolanovic 在整個 2023 年持續看空，他強調，雖然存在一定的滯後效應，但長期高利率最終會對資產價格和更廣泛的全球經濟產生負面影響。

Kolanovic 說，在過去幾個月中，利率和地緣政治因素更加負面，未來 6 至 12 個月發生危機的可能性增加，可能會高於市場參與者預期。

美聯準會收緊貨幣政策對消費者信貸產生負面影響，拖欠率也上升。與此同時，商業房地產在疫情期間受到在家工作趨勢的嚴重打擊，如今該產業將又不得不以較高借貸成本為債務進行再融資。

Kolanovic 表示，利率上升帶來的連鎖反應最終會導致市場波動加劇，並對就業產生負面影響。就算是 AI 熱潮推動的科技業反彈也無助於改變這種情況，市場的反彈很可能轉瞬即逝。他也說，期望 AI 將在短時間內改變美國經濟是不現實的。

他認為，若是要轉向看好股市，就需要看到兩件事，一個是全球利率下降，另一個是俄羅斯和中國地緣政治緊張局勢緩和。「我們對市場的負面看法是基於看到這兩種情況在短期內實現的可能性都很低。簡而言之，我們認為事態發展可能是先變得更糟，然後才好轉。」

Seaport Research Partners 總經策略師 Victor Cossel 先前將標普 500 指數年底目標價從 4,650 點下調至 4,500 點，理由是金融市場波動性加劇表明流動性擔憂正日益加劇。

Fairlead Strategies 創辦人、市場技術專家 Katie Stockton 先前也表示，隨著近期股市走低，自 8 月初以來，一些中期指標已經惡化，這個修正階段可能會持續一段時間，也許是幾週而但不是幾個月。從歷史季節性趨勢來看，分析師認為這種賣壓可能會持續到 9 月底。