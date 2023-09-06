〈貴金屬盤後〉經濟成長風險推升美元 黃金跌至一周低點

黃金期貨周二 (5 日) 跌到約莫一周低點，主因是中國和歐洲的經濟數據都低迷，經濟成長擔憂刺激美元跳漲，並打壓貴金屬行情。

12 月交割的紐約黃金期貨收盤下跌 14.50 美元或 0.7%，報每盎司 1952.60 美元，是 8 月 28 日以來最低收盤價。

對全球經濟成長、尤其是中國和歐元區的擔憂，把美元推升到數個月以來的高點，導致美元計價的黃金對海外買家來說變得昂貴。

中國財新服務業採購經理人指數 (PMI) 跌至 51.8，創今年新低，顯示經濟前景黯淡。歐元區綜合 PMI 則跌到 46.7，創 2020 年 11 月來最低水準，進一步陷入萎縮。

OANDA 資深市場分析師 Edward Moya 說：「全球債券殖利率普遍彈升，全球經濟成長擔憂看起來可能變得更嚴峻，導致每個人重新擁抱美元。儘管如此，全球經濟成長趨緩的題材，最終將證明對黃金有利，只要市場更加懷疑美國的經濟衰退風險，就會發生。」

黃金雖然下跌，但跌幅有限，主要是因為芝商所 (CME)FedWatch 工具顯示，市場預期聯準會 (Fed) 在 9 月 19-20 日的會議上，有 95% 的機率將按兵不動，且有 60% 的機率維持利率不變直到今年年底。

當利率上升，不孳息的黃金就會因為持有的機會成本增加，而失去光芒。

美國市場本周一因勞動節休市，而黃金和白銀上周都隨著美債殖利率回落而上漲約 1.4%。

投資人也聚焦本周的 Fed 官員發言。Fed 理事華勒 (Christopher Waller) 周二接受 CNBC 訪問時說，最近一輪經濟數據讓央行有空間觀察是否需要再度升息。

FXTM 資深研究分析師 Lukman Otunuga 從技術面分析說，黃金的每日線圖呈現疲態，處在 50 日移動均線下方，可能跌向每盎司 1920 美元。假如 1935 美元是個可靠的支撐，價格可能重新測試 100 日移動均線，即約 1953 美元。

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