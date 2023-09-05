PMI調查：全球8月服務業活動出現放緩跡象

周二 (5 日) 公布的調查顯示，上個月全球商業活動進一步放緩，因服務業公司在需求疲軟下陷入困境，物價上漲和借貸成本迫使負債累累的消費者控制了支出。

在歐元區，情況比最初想像的更加黯淡，因為歐元區占主導地位的服務業陷入收縮，代表歐元區可能陷入衰退。

德國的服務業今年首次出現收縮，法國的收縮幅度也超過最初的估計。在歐盟以外的英國，調查顯示出 7 個月來最嚴重的商業放緩。

亞洲 8 月的調查也更加悲觀。中國的服務業活動擴張速度為 8 個月來最慢，需求疲軟繼續困擾著世界第二大經濟體。而印度的成長失去了一些動力。

事實證明，日本是個例外。日本的服務業活動以 3 個月來最快的速度擴張，而入境旅遊業恢復動能，消費者支出強勁，支撐了該國的服務業活動。

全球股市周二下跌，因疲軟的數據重新引發人們對中國疫情後經濟萎靡不振的擔憂。

RBC 經濟學家指出，「亞洲經濟數據疲軟是市場情緒的主要驅動力。」

由標普全球編製的 HCOB 最終歐元區綜合採購經理人指數 (PMI)，被視為整體經濟健康狀況的良好指標。從 7 月的 48.6 降至 8 月的 46.7，為 2020 年 11 月以來的最低水平。

該數字連續第三個月低於成長與收縮的 50 分界線，也低於初步估計的 47.0。

標普全球表示，周二的數據顯示歐元區本季國內生產總值 (GDP) 收縮 0.1%。

凱投宏觀 (Capital Economics) 分析師普雷特約翰 (Adrian Prettejohn) 表示：「今天公布的最終 PMI 較 2 周前已經偏低的的快閃值有所下修。我們繼續預測下半年將出現經濟衰退。」

歐盟總體服務業 PMI 從 50.9 跌至 47.9，低於預估的 48.3，因為評估需求的新商業指數進一步跌破盈虧平衡點，從 48.2 跌至 46.7，是 2021 年初以來的最低水平。

不過，上周五 (1 日) 的一項相關調查顯示，上個月製造業的低迷有所緩解，代表歐盟陷入困境的工廠最糟糕的時期可能已經過去。

英國、德國、法國、義大利和西班牙的服務業 PMI 均低於盈虧平衡點。

EY ITEM Club 預測小組首席經濟顧問貝克 (Martin Beck) 表示，「8 月服務業 PMI 顯示英國私營部門活動萎縮。我們仍然認為 GDP 可能在第 3 季溫和成長；但今天新訂單下降的證據證明長期前景黯淡。」

中國財新 / 標普全球服務業 PMI 從 7 月的 54.1 降至 8 月的 51.8，是去年 12 月疫情解封以來的最低讀數。

該數據與上周發布的官方服務業 PMI 基本一致，顯示該產業繼續呈下降趨勢。

調查結束後，中國股市下跌，而北京最新刺激措施引發的樂觀情緒也減弱。

雖然印度 PMI 從 62.3 降至 60.1，但總體狀況依然強勁。

日本上月 PMI 逆勢從 53.8 升至 54.3。

Pantheon Macroeconomics 分析師瑞格利 (Duncan Wrigley) 表示：「日本央行將對服務業就業強勁的跡象感到高興，但會擔心成本壓力的持續存在。」「然而總體情況是，製造業指數仍然顯示經濟活動正在下降，日本距離實現持續的內需驅動型成長道路還有很長的路要走。」