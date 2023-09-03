本週操盤筆記：Fed褐皮書與官員談話、各國服務業景氣、中國進出口數據

本週重點國際財經大事包含：美國聯準會 (Fed) 發布經濟褐皮書，紐約聯準銀行、達拉斯聯準銀行總裁等多位 Fed 官員輪番發言。經濟數據方面，市場關注美國、中國和歐元區多國服務業景氣，以及中國、台灣與澳洲等國的進出口狀況。澳洲、加拿大央行也將公布最新利率決策。

本週操盤筆記 (0904-0909)

1. Fed 官員發言、經濟褐皮書

美國上週公布 7 月個人消費支出物價指數 (PCE) 符合預期，加上 8 月非農報告顯示勞動力供需日益平衡後，多數交易員預估 Fed 9 月將按兵不動，且有超過半數交易員認為 11 月也將維持利率不變。

多位聯準會官員本週將輪番發言，包含紐約聯準銀行總裁威廉斯 (John Williams)、達拉斯聯準銀行總裁蘿根 (Lorie Logan)、亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 以及波士頓聯準銀行總裁柯林斯 (Susan Collins)，其中威廉斯和蘿根今年都有貨幣政策投票權，前聖路聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 也將發表談話，市場關注他們對利率以及經濟前景的看法。

Fed 也將在台灣時間周四 (7 日) 凌晨 2 點公布最新褐皮書，揭示全美各地企業、經濟學家以及專業人士對經濟現況的看法。Fed 在 7 月發表的褐皮書表示，美國整體經濟活動自 5 月以來略微成長，但未來經濟擴張步伐料將放緩。

2. 美國服務業 PMI

美國將在周三 (6 日) 公布最新服務業採購經理人指數 (PMI)，Refinitiv 數據顯示，分析師普遍預期 8 月 ISM 服務業指數為 52.6，略低於前值 52.7。相較之下，8 月 Markit 服務業 PMI 終值估為 51，繼續處在六個月低點，顯示高利率和通膨壓力為支出帶來壓力。

標普全球 (S&P Global) 此前表示，在高物價和利率上升的情況下，需求看起來漸趨疲軟，且隨著企業調整運營能力，8 月收到的新訂單也有所下滑，可能導致 9 月產出萎縮。

此外，薪資壓力和能源價格推高投入成本，恐會引發市場對黏性通膨的擔憂。不過往好的方面想，隨著疲軟的需求開始限制定價能力，這應該有助於使通膨控制在 3% 左右。

3. 中國進出口

市場同時密切關注周四 (7 日) 出爐的 8 月中國外貿數據，以觀察全球需求狀況。

中國上月初公布 7 月出口年減 14.2%，進口年減 12.4%，跌幅均較 6 月擴大，且遜於市場預期，進出口均連續三個月衰退，中國此後密集推出一系列刺激政策，試圖提振內需，並公布房產和股市相關支持措施。

4. 澳洲、加拿大央行利率決議

澳洲央行將在周二 (5 日) 召開 9 月政策會議，隨著澳洲通膨出現緩和跡象，經濟學家預期本月現金利率目標將維持在 4.10% 不變，但普遍認為下季將進行最後一次升息。

即使普遍預期本次利率維持不變，市場認為澳洲央行不太可能宣布在對抗通膨方面取得勝利，隨著近月通膨數據明顯降溫，央行總裁是否重申「可能需要進一步收緊貨幣政策」，成為市場關注焦點。

澳洲此前公布 7 月消費者物價指數 (CPI) 年增率從前一月的 5.4% 放緩至 4.9%，處在 17 個月低點，但仍遠高於央行設立的 2%-3% 目標。

澳洲央行之後，加拿大央行將於周三 (6 日) 宣布利率決議，路透訪調多數經濟學家預料關鍵利率將持穩在 5%，且至少明年 3 月前都將維持在這個水準，僅少數人預估央行本月將再度升息。

加拿大央行將通膨目標設立在 2%，7 月通膨率則為 3.3%，高於預期。此外，目前市場預期加拿大第二季經濟成長率將放緩至 1.1%、失業率上升，這為決策官員下周維持利率不變的決定帶來充分空間。