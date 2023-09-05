澳洲央行維持利率不變 澳元兌美元日內下挫近1%

澳洲央行周二 (5 日) 一如預期按兵不動，為連續第三個月維持利率不變，並表示在通膨和勞動力市場活躍的情況下，將繼續考慮進一步收緊貨幣政策。

澳元兌美元失守 0.64，日內跌幅近 1%，暫報 0.6396。

澳洲央行將現金目標利率維持在 4.10%，在總裁 Philip Lowe 的最後一次會議上並未改變其觀望立場。Lowe 的任期將於 9 月 18 日結束，之後將交由副總裁 Michele Bullock 接手。

Lowe 任期中面對疫情發生的考驗，在 2020 年和 2021 年期間，將利率降至接近歷史低點，然後啟動積極的升息周期，以遏制疫情後的通膨上升。在他的帶領下，澳洲央行在過去一年總共升息 400 個基點，此舉引起了一些公眾和政界的憤怒，因為這帶來經濟增長放緩和抵押貸款成本飆升等後果。

央行本次維持利率的理由，在於通膨有所緩解，央行還指出，近幾個月勞動力市場活動有所降溫，但與通膨一樣，仍然過高。

Lowe 在聲明中表示，抑制通膨仍然是央行的首要任務，可能仍需要進一步收緊貨幣政策。他還指出，未來升息主要採用數據驅動的方法，理由是澳洲和全球經濟前景的不確定性日益增加。

儘管如此，Lowe 承認通膨正在按照央行的目標有所緩解，並有望在 2025 年中期達到 2% 的目標範圍。