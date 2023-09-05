匯市動盪 美元指數急升至逾兩個月新高 布蘭特原油站上90美元

國際匯市周二 (5 日) 晚間出現巨幅震盪，美元指數直線拉升，一度升至 104.84，創 5 月 31 日以來盤中新高；非美貨幣則紛紛跳水。

其中，澳元兌美元匯率一度暴跌超 1.4%；歐元兌美元一度跌逾 0.7%；英鎊兌美元一度跌 0.56%；日元兌美元大跌 0.7%，創去年 11 月 7 日以來新低；離岸人民幣兌美元日內一度跌破 7.31 關卡。

同時，全球能源市場也有重要消息。根據沙烏地阿拉伯通訊社消息，沙國將自願減產每天 100 萬桶的措施延長 3 個月至 2023 年 12 月底，大幅超過市場預期的 1 個月延長期。

另外，俄羅斯亦延長其每日 30 萬桶的石油出口削減措施到今年 12 月。

受此影響，國際油價周二飆漲，WTI 原油一度漲逾 2% 至每桶 87.59 美元；布蘭特原油亦大漲逾 1.4% 報每桶 90.27 美元，自去年 11 月以來首次觸及 90 美元。

另外，市場持續關注「去美元化」動向也有最新消息。當地時間周一 (4 日)，俄羅斯總統普丁與土耳其總統埃多安在索契會晤。埃爾多安強調在與俄羅斯的雙邊貿易中採用本國貨幣的重要性，並透露，土俄兩國央行行長將舉行會談，討論加強以本幣結算的具體步驟。