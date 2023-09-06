〈美股盤後〉美債殖利率、油價攀高打壓美股 三大指數收黑

自勞動節假期回歸後，美股三大指數周二 (5 日) 全面收低，油價和美債殖利率攀升，為股市帶來壓力。

道瓊指數終場收跌 195.74 點或 0.56%，標普 500 指數跌逾 0.4%，那斯達克綜合指數小幅收低 0.08%。

在沙烏地阿拉伯和俄羅斯同意將自願減產協議延長至年底後，油價走高，西德州中質原油 (WTI) 期貨彈升逾 1%，收在每桶 87 美元附近，達到 11 月以來最高水平。

延長減產協議的消息為能源股帶來提振，標普 500 能源類股上漲約 1%，哈利伯頓 (HAL-US) 和西方石油 (OXY-US) 均收高逾 2%，EOG Resources(EOG-US) 收漲近 2%。航空股和郵輪股表現低迷，美國航空 (AAL-US)、聯合航空 (UAL-US) 和達美航空 (DAL-US) 收跌逾 2.5%，嘉年華郵輪 (CCL-US) 收低 2.3%。

美債殖利率大幅上揚，也令風險資產承壓。10 年期美債殖利率飆至 4.27%，30 年期美債殖利率也升至 4.37%。美國投資級公司在假期後紛紛發行債券，部分投資人轉向購買殖利率高於政府債券的高評等公司債，為長天期政府債券帶來新的壓力。

聯準會 (Fed) 理事華勒 (Christopher Waller) 表示，鑑於近期數據顯示通膨持續放緩，Fed 在收緊政策方面可以「謹慎行事」，沒有任何跡象顯示央行需要盡快採取行動。克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特 (Loretta Mester) 則認為，Fed 可能需要「稍微」調升利率，但她沒有透露官員們應該在下次會議上採取什麼樣的行動。

高盛 (Goldman Sachs) 認為美國陷入衰退的機率，已從先前預測的 20% 降至 15%，因為通膨降溫再加上韌性十足的勞動力市場，表明 Fed 可能不需要進一步升息。這是自美國公布 8 月非農就業報告以來，高盛第三度調降美國衰退預測。

周二 (5 日) 美股四大指數表現：

標普 500 指數 11 大類股以工業、公用事業股領跌，能源、科技和通訊股收紅。(圖: Finviz)

焦點個股

科技五大天王僅亞馬遜收黑。蘋果 (AAPL-US) 漲 0.13%；Meta Platforms(META-US)漲 1.27%；Alphabet(GOOGL-US)漲 0.08%；亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.62%；微軟 (MSFT-US) 漲 1.49%。

道瓊成分股跌多漲少。沃博聯 (WBA-US) 跌 2.99%；Merck(MRK-US)跌 2.12%；Nike(NKE-US)跌 1.99%；陶氏化學 (DOW-US) 跌 1.99%；Verizon(VZ-US)跌 1.61%；家得寶 (HD-US) 跌 1.59%；微軟 (MSFT-US) 漲 1.49%；雪佛龍 (CVX-US) 漲 1.31%。

費半成分股以台積電 ADR 領漲。台積電 ADR(TSM-US)漲 1.51%；格芯 (GFS-US) 漲 1.28%；超微 (AMD-US) 漲 1.22%；科磊 (KLAC-US) 漲 1.09%；高通 (QCOM-US) 漲 1.01%；英特爾 (INTC-US) 漲 0.27%；艾司摩爾 (ASML-US) 漲 0.16%；輝達 (NVDA-US) 漲 0.08%。

台股 ADR 僅日月光獨黑。台積電 ADR(TSM-US) 漲 1.51%；日月光 ADR(ASX-US) 跌 0.85%；聯電 ADR(UMC-US) 漲 1.66%；中華電信 ADR(CHT-US) 漲 1.02%。

企業新聞

軟銀集團旗下安謀 (Arm) 周二提交給美國證券交易委員會 (SEC) 的文件指出，該公司尋求以每股 47 美元至 51 美元的價格發行 9550 萬股美國存託股票(ADS)，按最高價位計算將籌資約 48.7 億美元。不過，即使以參考價低檔計算，安謀 IPO 仍是今年全球規模最大的上市案。

安謀先前目標是藉首次公開發行 (IPO) 募資 80 億至 100 億美元，之所以調降籌資目標，一部份是和軟銀決定買下旗下願景基金 (Vision Fund) 持有的 25% 安謀股權，以保留更大比率的持股。在結束 IPO 後，軟銀將持有約 90% 的安謀股權。

資產管理巨頭黑石 (BX-US) 和 Airbnb(ABNB-US)分別收漲 3.59% 和 7.23%，兩家公司本月將被納入標普 500 指數。

甲骨文 (ORCL-US) 收高 2.52%。巴克萊銀行 (Barclays) 將其股票評等自「持有」(equal-weight)調升至「加碼」(overweight)，目標價從 126 美元上調至 150 美元，看好甲骨文在「軟體即服務」(Software as a Service, SaaS)與雲端基礎設施的混合效應下，實現穩定獲利成長。

經濟數據

美國 7 月工廠訂單月減 2.1%，預期 - 2.3%，前值 2.3%

華爾街分析

Truist Advisory Services 聯席首席投資長 Keith Lerner 表示，油價上漲可能會引發通膨，這只會讓 Fed 的工作變得更加困難。Fed 實現軟著陸與經濟放緩間，只有一線之隔。

摩根大通資產管理 (J.P. Morgan Asset Management) 首席全球策略師 David Kelly 說：「Fed 正在濃霧中的淺水灣中航行，它的行動應該非常緩慢，且隨時準備好喊停或扭轉貨幣政策。」

Wolfe Research 的 Chris Senyek 認為，上周「壞消息就是好消息」的交易行為顯示，市場堅信過去六個月推動股市走高的，是通膨下滑和軟著陸的論述，但他認為通膨將比預期來得更嚴重，這將導致薪資螺旋上升、油價上漲和房市走強，並且令 Fed 在 11 月和 / 或 12 月升息。

數字皆為截稿前更新，請依實際報價為主