股東投票批准延期合併交易 川普概念股DWAC盤中股價漲逾3%

特殊目的收購公司 (SPAC)Digital World Acquisition(DWAC) 股東周二 (5 日) 投票決定，延長與美國前總統川普的社群媒體公司川普媒體和科技集團 (Trump Media and Technology Group,TMTG) 最多一年期限來完成合併交易。

報導指出，DWAC 需要獲得大約 40 萬股東中的近 7 成同意票才能延後合併交易。DWAC 和 TMTG 對此均位置評。

該投票原定上月舉行，但由於 DWAC 試圖獲得更多同意票，因此將投票延期至周二。倘若 DWAC 的延期尚未獲批且未能在 9 月 8 日之前啟動業務合併，則該公司將不得不分拆並向股東返還 3 億美元。

儘管順利延期，但 DWAC 仍未完全脫離險境。根據上月修改後的協議，如果 TMTG 認為這筆交易不符合股東的最佳利益，仍可以在 9 月 30 日前退出交易。

另外如果 DWAC 在 10 月 9 日之前沒有提交修改後的註冊聲明，TMTG 也可在 10 月 13 日之前放棄這筆交易。DWAC 也能決定是否中止這筆交易。

倘若雙方交易順利完成，TMTG 將從 DWAC 的機構投資人 (如避險基金) 獲得逾 10 億美元現金。目前還不清楚倘若交易無法完成，TMTG 將如何替自己籌集資金。

截稿前，Digital World Acquisition(DWAC-US) 周二盤中股價上漲 3.03%，每股暫報 17.01 美元。

由於監管調查和其他問題，DWAC 與 TMGT 的合併一直不斷延後，前者股價也從去年 3 月的每股 97 美元高點已來迄今下跌 83%。另一方面，投資人也擔心川普在回歸 X(前推特) 後會放棄 Truth Social，因此股價也一路走低。