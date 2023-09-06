沙國與俄羅斯石油減產措施延長 國際油價聞聲勁揚逾2%

國際油價周二 (5 日) 雙雙勁揚逾 2%，其中布蘭特原油期貨價格在 10 個月來首次突破每桶 90 美元。此前有報導傳出，沙國將延續其石油減產措施 3 個月，而俄羅斯也將減產計畫延長至今年年底。

根據沙烏地阿拉伯媒體 Saudi Press Agency(SPA)周二 (5 日) 報導，為達到「穩定油價」，沙國將延續其每日 100 萬桶原油減產措施 3 個月，日產量保持在 900 萬桶左右，為近幾年來新低水準。

此外，俄羅斯副總理同日在聲明中表示，俄國自願把每日減產 30 萬桶的決定延長至今年年底，以「保持石油市場的穩定與平衡」。

由於此前大部分交易員和分析師預估沙國的減產計畫將延長至 10 月而已，超預期的舉動讓國際油價短線拉升。

截稿前，11 月到期的布蘭特原油期貨上漲 2.12% 至每桶 90.89 美元，為 10 個月來首次突破每桶 90 美元；10 月到期的西德州原油期貨上漲 2.47%，至每桶 87.67 美元。

沙國在 7 月份宣布了額外的減產計畫，深化與石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）已達成的減產協議。由於投資不足和運營中斷，大多數組織成員國已經遭受產量損失，因此沙國選擇採取單獨行動來支撐油價。

在全球燃料需求正攀升至創紀錄水準、庫存正在消耗之際，主要消費國批評沙國及其合作夥伴的干預行為。這些消費國警告，油價上漲可能導致通膨再次飆升，進而擠壓消費者並危及經濟復甦。

不過捍衛油市對沙國來說是有代價的。國際貨幣基金 (IMF) 對該國經濟成長預測的下調幅度最大，原因是該國的銷量正在下滑。然而，彭博經濟研究 (Bloomberg Economics) 的數據顯示，這似乎是沙國可以接受的代價，該國可能需要每桶近 100 美元的油價來支付大權在握的王儲穆罕默德．沙爾曼 (Mohammed bin Salman) 雄心勃勃的支出計畫。

SEB AB 首席大宗商品分析師 Bjarne Schieldrop 表示：「沒有跡象表明，沙烏地阿拉伯將改變目前的價大於量戰略。價大於量是遊戲的本質。」