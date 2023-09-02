沙烏地Aramco考慮重啟500億美元售股計畫 資本市場史上最大規模

華爾街日報 (WSJ) 周五 (1 日) 報導，沙烏地阿拉伯國營石油公司 (Saudi Aramco) 考慮出售多達 500 億美元股票，重啟之前落空的計畫，如果消息為真，將超越阿里巴巴，寫下資產史上最大募資規模。

Aramco 是全球市值最高石油公司，市值 2.25 兆美元，今年來股價上漲 19.6%。沙國曾多次計劃售股事宜，後來都不了了之，但知情人士透露，這次經過與顧問長達幾個月的諮詢後，沙國決定選在利雅德交易所辦理，避免國際發行衍生的法律風險。

根據報導，售股計畫可能在今年年底前開始實施，Aramco 已經把消息釋放給多家跨國石油公司和主權財富基金，試探這些潛在投資人是否有意參與。

Aramco 在 2019 年底完成全球最大規模的首次公開發行 (IPO)，募資 256 億美元，之後再藉由出售股票，把募資額提高到 294 億美元。

沙國去年就曾計劃出售 Aramco 多達 500 億美元股票，但因為市場情況不利，最終喊卡。

沙國王儲、目前實質掌權者 Mohammed bin Salman 曾在 2021 年 1 月表示，Aramco 將出售更多股票，獲得的收益將用於支撐沙國主權財富基金「公共投資基金」(PIF)。

PIF 有時候會獲得政府注資。為了發展新產業、降低沙國經濟對石油的依賴，PIF 去年砸下 1200 億里亞爾 (320 億美元) 推動野心勃勃的經濟政策。根據上月公布的年報，PIF 共管 7000 億美元資產，去年度虧損為 585.45 億里亞爾 (156.1 億美元)。

Aramco 上個月還宣布追加近 100 億美元股息，大部分都流向政府口袋。這是在 2022 年和 2023 年共計 1530 億美元基本股息以外，幾筆額外支出的第一筆。

根據 Aramco 最新季報，第 2 季獲利年減 38% 至 1128.1 億里亞爾。