鉅亨網編譯陳韋廷 2026-02-20 15:35

美國總統川普周四 (20 日) 向伊朗發出強硬警告，要求德黑蘭必須在 10 至 15 天內與美國達成協議，否則將面臨「嚴重後果」。

最後通牒？川普給伊朗設定15天期限否則遭遇「不幸」布蘭特原油應聲漲破72美元(圖:shutterstock)

川普最新表態正值美國在中東集結自 2003 年伊拉克戰爭以來最大規模軍事力量之際，引發國際社會對美伊衝突升級的擔憂。

‌



川普周四在搭機前往喬治亞州時明確表示，除非達成協議，不然伊朗就會遭遇不幸。

當被追問具體時限時，川普強調「10 到 15 天應該足夠」，暗示美方已做好軍事準備。

與此同時，美國戰爭部證實，包括「福特號」核動力航艦在內的 12 艘軍艦已部署至中東海域，另有數十架戰機及防空系統進駐該地區軍事基地。

這次軍事威懾的背景是美伊雙方在日內瓦進行的間接核談判，儘管雙方承認取得進展，但在鈾濃縮等關鍵議題上仍存重大分歧。

值得注意的是，去年 6 月美伊談判破裂後，以色列曾對伊朗發動空襲，當時美國亦短暫參與行動。

地緣政治緊張局勢直接衝擊全球能源市場。受荷姆茲海峽可能封鎖的預期影響，布蘭特期油價格週四暴漲 2% 至每桶 71.66 美元，創半年新高。

美國國內政治層面則對伊朗問題出現明顯分歧，民主黨籍麻州參議員華倫說：「選民期待降低生活成本，而非捲入新戰爭。」

華倫引述美國憲法指出總統需獲國會授權才能發動戰爭，白宮則堅持目前部署屬於防禦性質，無需特別授權。

專家指出，川普雖宣稱傾向速戰速決，但他拒絕指出目標是摧毀核設施還是顛覆政權，顯示策略存在不確定性。

隨著最後期限臨近，國際觀察人士密切關注兩個關鍵指標：一是伊朗是否接受美方條件，二是俄羅斯等第三方勢力會否介入調停。