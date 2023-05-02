寶鋼與Aramco聯手 將在沙國建首座海外鋼廠

一直在「走出去」方面沉穩布局的寶鋼股份 (600019-CN) ，在中國「五一」小長假期間邁出關鍵一步，與沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco）聯手，將在沙烏地阿拉伯興建首座海外鋼廠。

據《第一財經》報導，寶鋼股份周一（1 日）與 Aramco、沙烏地阿拉伯主權財富基金公共投資基金（PIF）正式簽約，共同在沙國蓋全球首家綠色低碳全流程厚板工廠。

根據協議，三方共同投資成立合資公司，寶鋼股份持股 50%，Aramco 和 PIF 分別持股 25%。

合資公司成立後，將建成年設計產能 250 萬噸直接還原鐵、150 萬噸厚板的全流程鋼鐵製造基地，定位於生產高階厚板產品，主攻中東、北非地區的油氣、造船、海工以及儲罐和壓力容器製造等戰略性工業領域。

該基地預定 2026 年底投產，為寶鋼股份首座海外全流程生產基地。不過，這項計畫仍需獲監管機關批准、備案、登記。

鋼鐵企業的國際化布局主要有三種形態：一是初級的產品形態，包括出口產品、買備品備件維持生產；二是跨國投資布局生產加工基地，實現市場和資本國際化；三是研發國際化。

在此之前，寶鋼曾經透過出口鋼鐵產品以及收購澳洲礦山企業股權布局國際化，但在海外鋼廠投資布局上一直比較謹慎。

值得注意的是，PIF 是沙國主權財富基金，也是全球最大主權財富投資基金，Aramco 則是全球最大石油公司，也是中國重量級原油供應商和寶鋼股份的戰略客戶。

作為世界最大一體化能源和化工公司，Aramco 主要從事石油勘探、開發、生產、煉制、運輸及銷售等業務。

今年以來，Aramco 在中國市場動作頻頻，先是在遼寧省盤錦市與北方工業集團、盤錦鑫誠實業集團設立合資公司——華錦阿美石化公司，計劃建造大型煉油化工一體化聯合裝置，包括一座日加工能力為 30 萬桶的煉油廠和一座年產 165 萬噸乙烯和 200 萬噸對二甲苯的化工廠；之後 Aramco 又宣布擬收購 A 股民營煉化龍頭企業榮盛石化 (002493-CN) 10% 股權，對價總額人民幣 246 億元。

此外，Aramco 還與廣東省政府簽署非約束性合作備忘錄，在廣東省發展現代化可持續石化產業。