黑石、Airbnb將納入標普500指數 盤後攜手跳漲

標普道瓊指數公司 (S&P Dow Jones Indices) 周五 (1 日) 宣布指數再平衡措施，其中，私募基金巨頭黑石集團 (Blackstone)(BX-US) 和旅宿平台 Airbnb(ABNB-US) 兩家公司將加入標普 500 指數，預定 9 月 18 日開盤前生效，兩家公司聞訊盤後跳漲至少 4%。

根據聲明，黑石和 Airbnb 將取代標普 500 指數中的 Lincoln National Corp(LNC-US) 和 Newell Brands Inc(NWL-US)，後兩支股票則移入標普小型股 600 指數。

這代表黑石成為第一個加入標普 500 陣營的另類資產管理公司。消息公布後，黑石周五盤後上漲 4.3% 至每股 109 美元，Airbnb 勁揚 5.9% 至每股 140.54 美元。

此外，標普 500 指數成員 Deere(DE-US) 將取代標普 100 指數當中的沃爾格林聯合博姿 (Walgreens Boots Alliance)(WBA-US)，理由是 WBA 已不在大型股市場具有代表性，但 WBA 仍將留在標普 500。

標普道瓊指數公司表示，每項調整都是為了讓指數更貼近市值範圍。

納入標普 500 指數的標準

早在標普道瓊指數公司 4 月 17 日揚棄 2017 年一項禁止擁有具有多個股票類別的企業加入標普 500 指數的規定後，華爾街分析師就看好黑石將被納入標普 500 指數，但 5 月 2 日那波並未補上。

黑石有雙重股權結構，投票權不對等。截至周五收盤，黑石的市值約報 1275 億美元。

要加入標普 500 指數，必須是市值至少 145 億美元且股票高度流通的美國企業，還須符合獲利能力、流動性和股票流通的標準。截至 7 月 5 日，標普中型股 400 指數 (S&P MidCap 400 Index) 的門檻是 52 億至 145 億美元，而標普小型股 600 指數的門檻則是 8.5 億至 52 億美元。

標普 500 指數新增或移除個股很常見，但並非每季再平衡時都會發生，也可能在一年的其他時候發生，例如併購。標普道瓊依據市值變化調整，有時候也會隨著市場波動而調整。

在被動投資日益占據主導地位的世界裡，被納入有指標意義的指數對企業來說日益重要。被納入標普 500 指數，還能提升企業在投資人心目中的形象、提高交易流動性，這些都有利於股價走高。

最近就有個例子： Kenvue 上周從嬌生公司 (Johnson & Johnson) 分拆出來後，Kenvue 取代了 Advance Auto Parts Inc 在標普 500 的位置。

反之，被移出標普 500 的個股股價可能下跌，原因是投資人將被迫售股，以吻合標普 500 指數新的組成。 Lincoln National Corp 周五盤後下滑 0.72%， Newell Brands Inc 挫跌 1.77%。