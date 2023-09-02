NRF：今年美國返校購物支出有望再刷新高

儘管學生貸款將從 10 月 1 日開始恢復還款，為部分民眾帶來預算壓力，但全美零售聯盟 (National Retail Federation, NRF) 認為，今年返校購物季仍有望再創新高，預估支出將超過 1350 億美元，較去年增加逾 240 億美元。

Vericast 零售和消費者行為專家 Chip West 表示，即使面臨金融經濟挑戰，消費者仍在尋找購買所需商品與服務的方法。

幾家零售商表示，隨著熱浪席捲、校園安全問題加劇，透明背包和牛仔短褲是新學年到來前最熱門的幾項商品之一。

包含美國在內，世界各地今年紛紛出現創紀錄高溫，導致森林火災、水資源短缺與高溫造成住院人數暴增等狀況頻傳，科學家認為這種極端天氣事件與人類活動引起的氣候變化有關。

Polo Ralph Lauren(RL-US) 前生產副總裁兼 MBC Consulting Solutions 創辦人 Melissa Cohen 表示：「牛仔短褲是一種永遠不會消失的流行，對青少年來說，無疑是最熱門的趨勢之一。」

透明背包的流行與兒童攜帶槍枝衍生的校園安全問題有關。目前強制要求學生使用透明背包的學校雖然不多，但數量正在持續增加。

沃爾瑪 (WMT-US) 表示，截至 7 月的最近一季，返校商品有出現提前採購的情況。一位發言人表示，在過去兩個返校季中，對透明背包的需求有所增加，尤其是在德州、佛州和密西西比州。

專家表示，就算在沒有強制規範使用的學校，透明背包也相當受歡迎，因為在攜帶上很方便。

與此同時，百思買 (BBY-US) 財務長 Matthew Bilunas 表示，電子產品的需求比預期來得更好，返校購物季的持續時間更長，到來的時間也比以往更晚一些。

NRF 指出，8 月接受調查的回購消費者中，將近七成的人表示可能會購買筆電與電腦相關配件。