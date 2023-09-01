盤後速報 - 晟德(4123)下週(9月8日)除權息1.98元，預估參考價45.68元

晟德(4123-TW)下週(9月8日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.99元，股票股利0.99元，合計股利1.98元。
以今日(9月1日)收盤價51.20元計算，預估參考價為45.68元，權息值合計為5.52元，股息殖利率1.94%。（註：預估參考價等資訊，皆以(9月1日)收盤價做計算，僅提供參考）
晟德(4123-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為西藥製造業。西藥批發業。西藥零售業。近5日股價上漲3.21%，櫃買指數上漲2.09%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2023/09/08
|51.20
|0.9917
|1.94%
|0.9917
|2022/09/08
|60.6
|2.4328
|4.01%
|1.4597
|2021/09/13
|71.6
|1.4958
|2.09%
|0.9972
|2020/08/06
|77.6
|1.4266
|1.84%
|0.4755
|2019/08/16
|77.3
|1.499405
|1.94%
|1.5
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