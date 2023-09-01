盤後速報 - 晟德(4123)下週(9月8日)除權息1.98元，預估參考價45.68元

晟德(4123-TW)下週(9月8日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.99元，股票股利0.99元，合計股利1.98元。

以今日(9月1日)收盤價51.20元計算，預估參考價為45.68元，權息值合計為5.52元，股息殖利率1.94%。（註：預估參考價等資訊，皆以(9月1日)收盤價做計算，僅提供參考）

晟德(4123-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為西藥製造業。西藥批發業。西藥零售業。近5日股價上漲3.21%，櫃買指數上漲2.09%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2023/09/08 51.20 0.9917 1.94% 0.9917
2022/09/08 60.6 2.4328 4.01% 1.4597
2021/09/13 71.6 1.4958 2.09% 0.9972
2020/08/06 77.6 1.4266 1.84% 0.4755
2019/08/16 77.3 1.499405 1.94% 1.5

最新相關新聞

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞