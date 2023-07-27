【選股策略】2023年生技展開始啦！能否帶動生技行情？10檔指標股是關鍵！

一、盤勢焦點 – 投信萬七又連賣，行情怎麼看！

台幣近期貶到 31~31.4 區間，算是弱勢整理。

外資大台期貨淨多單僅剩不到 2000 口，投資人要好好留意風險！

上次提到投信連賣後行情會轉趨壓抑保守， 沒想到這次投信又出現了連 10 賣！資金逐漸開始輪轉到金融股，俗話說金融是最後一棒，種種跡象指出這邊操作難度提高，投資人宜降槓桿。

二、2023 生技展，跟風看這裡 – 2023 生技展概念股

2023 年亞洲生技大展來囉！

展覽日期：2023/7/27(四) - 7/30(日)

時間：10:00 AM ~ 6:00 PM (最終日展至 5:00 PM)

線上展日期：2023/7/26(三) 10:00 - 8/1(二) 17:00 進入線上展覽館

展覽地址：台北市南港區經貿二路 1 號 4 樓

今年的規模達 750 個廠商、2,000 個攤位，是亞洲最大的生技展。說到生技展，相信大家都看得出來生技不是本波主流，相信有不少人都在期待生技股的表現。

前幾天由生技股王創了新天價成為千金股，讓市場對生技展的題材感到興奮，但昨日盤後公告的重大訊息讓今日生技股王亮綠燈，生技股出現全面拉回。

明天開始的生技展若看新聞肯定是會有一堆亮點，但覆巢之下無完卵，盤面資金從生技流出的情況下，投資人不宜躁進！

生技股王目前是保瑞，權值排名前三依序是藥華藥、合一、保瑞，若是股王和權王不能轉強，那生技股要轉強就得再等等。

那強勢的生技股有哪些呢？今天幫大家選的是營收成長且流動性充足，7 月表現較強勢的生技股喔！

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三、2023 生技展概念股

2023 生技展概念股的選股邏輯主要有 4 點

7 月以來上漲 成交金額 > 1 億 今年累計營收成長 屬於生技製藥股

按照上方 4 個條件篩出來的個股有 (6527-TW) 明達醫、(6796-TW)晉弘、(6841-TW)長佳智能、(6472-TW)保瑞、(6657-TW)華安、(4153-TW)鈺緯、(4123-TW)晟德、(6469-TW)大樹、(1707-TW)葡萄王、(6491-TW)晶碩

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