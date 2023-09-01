〈美股早盤〉非農就業新增人數高於預期 美股主要指數走高

美國最新公布非農新增就業人數高於預期，但失業率上升，市場預計聯準會 9 月仍可能跳過升息。美股周五 (1 日) 早盤走強，道瓊指數上漲 0.59%，標普 500 指數上漲 0.61%，那斯達克指數上漲 0.68%，費半上漲 0.73%。

美國勞工部周五報告顯示，美國 8 月非農就業人數增加 18.7 萬人，預期為增加 17 萬人。7 月份新增 18.7 萬人。美國 8 月失業率增加至 3.8%，較 7 月大幅上升，為 2022 年 2 月以來最高。

美國 8 月平均每小時工資月率增長 0.2%，此前 7 月為增長 0.4%；美國 8 月平均每小時工資年率上升 4.3%，此前 7 月為上升 4.4%。

儘管近幾日美股偏強，但整體 8 月份股市動盪，標普 500 指數全月下跌 1.77%，那斯達克指數下跌 2.17%，道瓊指數 8 月份下跌 2.36%。

NorthEnd Private Wealth 投資長 Alex McGrath 認為，聯準會至少還會升息一次。他補充說，近期大宗商品價格上漲將，拖累個人消費支出，並帶動 8 月及 9 月的消費者價格指數。

周五財新公佈的數據顯示，受新訂單增加推動，中國工廠活動於 8 月份意外增長。財新製造業採購經理指數 (PMI)8 月讀數為 51.0，遠高於預估的 49.3，並超過上個月的 49.2，是二月以來高位。

截至台北時間周五 21 時許：

道瓊指數上漲 204.43 點或 0.59%，暫報 34926.34 點

那斯達克上漲 96.11 點或 0.68%，暫報 14131.08 點

標普 500 上漲 27.45 點或 0.61%，暫報 4535.11 點

費半上漲 26.70 點或 0.73%，暫報 3697.63 點

台積電 ADR 上漲 0.86% 至每股 94.35 美元

十年期美債殖利率降 1 個基點，至 4.10%

紐約輕原油上漲 1.18%，至每桶 84.62 美元

布蘭特原油上漲 1.09%，至每桶 87.78 美元

黃金上漲 0.4%，至每盎司 1948.47 美元

美元指數下跌 0.16%，至 103.41

焦點個股：

特斯拉 (TSLA-US) 下跌 0.28%，至 257.37 美元

特斯拉推出 Model 3 煥新版車型，外觀更為時尚，續航里程更長，並大幅削減了高端車型在美國和中國的售價。

特斯拉中國周五 (1 日) 宣布，新款 Model 3 上市，售價人民幣 25.99 萬元起，預定第 4 季交車，這是 Model 3 上市以來首次改款，但消費者關心的新款售價不降反漲，售價較舊款高出 12%。

儘管新款 Model 3 未降價，但在發布數小時後，特斯拉就將 Model S 和 Model X 在中國和美國大幅降價。

戴爾 (DELL-US) 上漲 21.03%，至 68.07 美元

戴爾 (Dell) 周四 公布上季業績表現出色，個人電腦 (PC) 和資料中心硬體銷售均優於預期，且本季和全年展望樂觀。

營運長 Jeff Clarke 在財報公布後的電話會議上表示：「進入下半年，整體環境的一些跡象令我們感到鼓舞。需求環境的改善速度比我們預期的還要更快，尤其是 6 月和 7 月。」

展望第三季，戴爾預估營收將落在 225 億美元至 235 億美元左右，調整後 EPS 估為 1.45 美元，雙雙優於分析師預期，並上修全年營收展望。

Coinbase (COIN-US) 上漲 0.11%，至 79.69 美元

美國 SEC 推遲對 Invesco、WisdomTree、Valkyrie 等多支比特幣現貨 ETF 的審核決定，預計將於 10 月份中旬做出最終決定。

近年來，美國 SEC 多次拒絕比特幣現貨 ETF 的上市申請，理由是監管能力不足。

每日關鍵經濟數據：

美國 8 月非農新增就業人數 18.7(萬)，預估 17，前值 18.7

美國 8 月失業率 3.8 (%)，預估 3.5，前值 3.5

美國 8 月平均每小時工資年率 4.3 (%)，預估 4.3，前值 4.4

美國 8 月平均每小時工資月率 0.2 (%)，預估 0.3，前值 0.4

美國 8 月平均每周工時 34.4 (小時)，預估 34.3，前值 34.3

美國 8 月勞動參與率 62.8 (%)，前值 62.6

華爾街分析：

美銀策略師 Michael Hartnett 表示，美股仍面臨經濟硬著陸風險，並可能因此回落。他認為，勞動力市場疲軟的跡象是 Fed 將暫停升息最有利的訊號，預計從本月開始將出現更多硬著陸的跡象。

NovaPoint 首席投資長 Joseph Sroka 表示：「8 月份，那些關於人工智慧和大型科技公司的一些熱情已被消化。投資人正在尋找投資的新主題，以擴大對今年股票報酬率。」

Jeremy Siegel 指出，儘管 9 月和 10 月可能是波動的交易月份，股市仍然有很大的上漲空間。在這位分析師看來，只要鮑爾承認通膨確實在下降，並且聯準會將暫停進一步升級，標普 500 指數可能由當前水準上漲 9%。