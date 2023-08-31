大摩：美股標普500指數至年底有望再漲11%

美股在 2023 年強勁反彈，今年迄今標普 500 指數上漲超過 17%，大型科技股的強勁表現可說是功不可沒。如今，專家認為，漲勢可能會進一步持續。

摩根士丹利投資管理公司董事總經理兼高級投資組合經理人 Andrew Slimmon 預估，標普 500 指數到 2023 年底可能會接近 5,000 點，較周二收盤價 4,497 點還有 11% 的上漲空間，也意味著該指數有望突破 2022 年 1 月以來的歷史新高。

Slimmon 表示，隨著年底臨近，股票配置不足將迫使資金積極流動。儘管美股在 8 月份的疲軟出現回落，但他認為第三季企業強勁收益將有助於股市恢復上漲。「第三季後，季度收益年增率將由負轉正。從歷史上看，有利於股市。」

此外，Slimmon 也補充，隨著夏季淡季即將結束，他預計投資人將在下個季度開始湧向 7 檔大型科技，包含蘋果 (AAPL-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、Alphabet(GOOGL-US)、Meta(META-US)、微軟 (MSFT-US)、輝達 (NVDA-US) 和特斯拉 (TSLA-US)。儘管這些個股估值已經很高，但 Slimmon 為還有進一步的上漲空間。

「儘管這些公司迄今為止的表現非常好，但仍然低於 2021 年年底的水準，輝達是個例外。這些公司目前的股價仍低於 2021 年年底的水準。」Slimmon 說。

高盛先前預測，標普 500 指數今年年底將達到 4,700 點。高盛策略師 David Kostin 表示，美國投資人有進一步增加股票部位的空間。如果美國經濟持續朝向軟著陸，近期股票下跌將是短暫的。

德銀首席全球策略師 Bankim Chadha 表示，雖然他堅持認為標普 500 指數今年收盤時將達到 4,500 點左右，但他預估如果聯準會 (Fed) 能夠在不引發經濟衰退的情況下降低通膨，該指數將升至 5,000 點。