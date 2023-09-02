〈美股盤後〉非農就業數據喜憂參半 道瓊收紅創最7月以來最佳周

9 月首個交易日，非農就業數據喜憂參半，隨著美債殖利率續升，美股主指週五 (1 日) 開高後漲幅逐漸收斂。

儘管財報超出預期，博通股價仍下滑，但戴爾因人工智慧 (AI) 榮景而股價狂升超 21%。特斯拉暴跌超 5%，那斯達克綜合指數收跌 0.02%。道瓊指數收紅超 115 點，標準普爾 500 指數上漲 0.18%，費城半導體指數微升近 0.32%。

綜觀本週，道瓊本週上漲 1.43%，創 7 月份以來最佳週表現，標普週漲 2.50%，創 6 月份以來最大單週漲幅。那指週漲 3.25%。費半週漲最佳，高達 5.35%。

數據方面，美國最新非農就業報告顯示，8 月份就業人數增長高於預期，新增 18.7 萬人，但同時失業率反彈，薪資成長降溫。

美國 8 月份失業率升至 3.8%，創一年多以來最高，高於經濟學家預期的 3.5%，平均時薪年增率 4.3%，低於 7 月的漲幅 4.4%。

克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特 (Loretta J. Mester) 週五淡化失業率上升至 3.8%，稱就業市場依然強勁。她透露，聯準會主要爭論點是「需要採取多大程度的限制性政策及持續多長時間」，而聯準會在確定政策利率時必須平衡風險。

美股週五 (1 日) 四大指數表現：

標普 11 大板塊有 6 大板塊收紅，能源 (+2.05%) 、材料 (+1.02%) 和金融 (+0.69%) 領漲。必需消費品 (-0.83%)、非必需消費品 (-0.54%) 和通訊服務 (-0.54%) 收黑。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王普遍收高。Meta (META-US) 漲 0.17%；蘋果 (AAPL-US) 漲 0.85%；Alphabet (GOOGL-US) 跌 0.37%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.27%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 0.08%。

道瓊成分股逾半走高。沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 暴跌 7.43%；迪士尼 (DIS-US) 下跌 2.44%；可口可樂 (KO-US) 跌 0.87%；英特爾 (INTC-US) 上漲 4.18%；雪佛龍 (CVX-US) 上漲 1.99%；開拓重工 (CAT-US) 上漲 1.82%。

費半成分股互見漲跌。輝達 (NVDA-US) 下跌 1.71%；美光 (MU-US) 上漲 0.64%；高通 (QCOM-US) 漲 0.75%；應用材料 (AMAT-US) 漲 0.81%；AMD (AMD-US) 上漲 3.53%；德儀 (TXN-US) 收紅 1.05%。

台股 ADR 漲跌不一。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.41%；日月光 ADR (ASX-US) 漲 0.61%；聯電 ADR (UMC-US) 漲 0.98%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.55%。

企業新聞

特斯拉 (TSLA-US) 重挫 5.06% 至每股 245.01 美元。繼中國、北美特斯拉先前多次降價之後，台灣特斯拉 1 日終於跟進，宣布將 Model S 降價 18 萬、Model X 則調降 32 萬。

戴爾 (DELL-US) 飆升 21.25% 至每股 68.19 美元，創自 2018 年 IPO 重返公開市場以來最強單日表現。戴爾上季業績表現出色，個人電腦 (PC) 和資料中心硬體銷售均優於預期，且 AI 產品需求強勁，第三季和全年展望樂觀。

分析師認為，戴爾正在成為早期生成式 AI 的贏家。摩根士丹利還將戴爾列為 IT 硬體領域的首選股。

晶片大廠博通 (AVGO-US) 下滑 5.46% 至每股 872.52 美元。博通上季財報略勝市場預期，但本季財測不如分析師所料，暗示半導體零組件的需求依然疲弱。

加拿大瑜珈品牌露露檸檬 lululemon (LULU-US) 勁揚 6.01% 至每股 404.19 美元。瑜珈和高價運動服飾大廠 Lululemon 週四盤後公布第二季營收和獲利均上升 18%，超出華爾街預期，並上調全年財測。

Wedbush 將表現從中性上調至跑贏大盤後，披薩店爸爸約翰 Papa John"s (PZZA-US) 收紅 1.92% 至每股 77.15 美元。Wedbush 分析師點評 Papa John"s 股價太便宜了

經濟數據

美國 8 月非農新增就業人數 18.7(萬)，預估 17，前值 18.7

美國 8 月失業率 3.8 (%)，預估 3.5，前值 3.5

美國 8 月平均每小時薪資年率 4.3 (%)，預估 4.3，前值 4.4

美國 8 月平均每小時薪資月率 0.2 (%)，預估 0.3，前值 0.4

美國 8 月平均每週工時 34.4 (小時)，預估 34.3，前值 34.3

美國 8 月勞動參與率 62.8 (%)，前值 62.6

華爾街分析

貝萊德全球固定收益投資長 Rick Rieder 表示，美國 8 月就業數據能被視作勞動力市場開始出現閒置的一個基準指標，勞動力市場降溫為有關聯準會已完成升息的猜測提供了支撐。

美國前財政部長薩默斯 (Lawrence Summers) 稱，聯準會貨幣政策制定者正與高通膨作鬥爭，經濟最終能否避免衰退仍面臨挑戰，但實現軟著陸這一目標的可能性正在提高。

Cherry Lane Investments 合夥人 Rick Meckler 表示：「8 月非農數字可能會讓聯準會再升息一次，但僅此而已。市場正開始考慮降息以及降息可能何時到來，這是股市上升的下一步重點。但這始終是一種微妙的平衡，因為通過經濟停滯來遏制通膨，對股市並不是特別有利。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主