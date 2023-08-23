策略師：金融市場波動加劇 下調標普500指數年底目標價至4500點

儘管部分華爾街人士仍維持對標準普爾 500 指數看漲的年底價格目標，但隨著美國公債殖利率上升繼續給風險資產帶來壓力，有策略師下調了標普 500 指數年底目標價至 4200 點。

Seaport Research Partners 總經策略師 Victor Cossel 將標普 500 指數年底目標價從 4,650 點下調至 4,500 點，理由是金融市場波動性加劇表明流動性擔憂正日益加劇。

Cossel 表示，反映美國公債波動率 MOVE 指數和反應美元相對交叉盤的 DXY 指數均在上升，這表明我們正面臨流動性收緊的避險背景。

不過，Cossel 認為，最終市場將迫使 Fed 以鴿派方式做出回應，以確保金融穩定，可能會在 2023 年下半年的某個時候。今年晚些時候的此類政策干預可能會支撐風險資產，促使風險資產會從當前水平走高，使我們對股市保持中立，而不是看跌。

Fairlead Strategies 創辦人、市場技術專家 Katie Stockton 先前也表示，隨著近期股市走低，自 8 月初以來，一些中期指標已經惡化，這個修正階段可能會持續一段時間，也許是幾週而但不是幾個月。從歷史季節性趨勢來看，分析師認為這種賣壓可能會持續到 9 月底。

Asbury Research 首席市場策略師 John Kosar 認為，美股還有很大的下跌空間，但是長期趨勢仍然穩固。Oppenheimer 技術分析主管 Ari Wald 則表示，標普 500 指數的下一個關鍵支撐位是 4,325 點，大致相當於 2022 年 8 月的高點。