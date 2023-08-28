標普500指數8月未曾連漲 金融危機以來首見

雖然 Fed 主席鮑爾表態將繼續升息，但標普 500 指數上周五 (25 日) 仍收盤上揚。不過市場分析人士認為這只是曇花一現，任何重振美股走勢的努力都不會成功。

標普 500 指數 8 月以來 19 個交易日從未出現連續上漲。如果這種情況持續下去，將是 2010 年 5 月全球金融危機以來，第一個沒有連續兩個交易日上漲的月份。

這種模式顯示，即使有人工智慧 (AI) 狂潮、優於預期的財報以及 Fed 在經濟降溫後轉向降息的猜測推動股市大漲，投資人仍缺乏信心。

截至 7 月底，標普 500 指數已較去年 10 月低點上漲近 30%。但後來隨著經濟出人意料的韌性和粘性通膨讓市場預期 Fed 將維持高利率，情緒發生了轉變。

Strategas Securities LLC 的 ETF 和技術面策略師索恩 (Todd Sohn) 表示：「美股在 7 月下旬一直非常火爆，現在正處於降溫並觀察下一步的階段。」「利率方面的明確走勢肯定會有所幫助。Fed 升息結束了嗎？這可能是下一個催化劑。」

漲勢停滯的原因很簡單。8 月初即使經濟存在很大的不確定性，但標普 500 指數已逼近歷史高點不到 5%。隨後，殖利率上升、擔憂利率和淡季模式的綜合作用，讓空頭占了上風。

許多人寄望於輝達公司 (NVDA-US)，看好該公司靠 AI 推動科技股飆升。但即使這家晶片製造商上周三 (236 日) 發布華麗的財測，也不足以重新點燃這種情緒。摩根士丹利策略師威爾森指出，這是今年反彈已經「耗盡」的一個訊號，預示著未來還會有更多下跌。

標普 500 指數沒有連續上漲兩天的情況，通常發生在動盪時期。像是 2020 年 3 月的第一波疫情期間以及之前的 2018 年 10 月，當時投資人對經濟成長放緩的擔憂加劇。2015 年，標普 500 指數自金融危機以來首次出現實質下跌，出現兩次至少 25 天沒有連續上漲的情況。

Washington Crossing Advisors 資深投資組合經理人摩根蘭德 (Chad Morganlander) 表示：「目前對於多頭來說，情況還不太明確。」「估值不太明確，標普 500 指數接近 4400 點時已經消化了很多利多因素。」

但 8 月總體趨勢有所下降，標普 500 指數全月至今僅有 6 天上漲。9 月往往更不是股市的好時機；在過去 30 年裡，標普 500 指數在 9 月平均下跌 0.4%，是一年中最糟糕的一個月。

未來幾周美股走勢將取決於債券殖利率上漲的幅度和速度。這對科技股和成長股尤其重要，它們的預期獲利是在未來數年呈現，這意味著隨著殖利率上升，這些未來獲利會貶值。10 年期國債殖利率在過去 6 周有 5 周上漲。

Point72 資產管理公司經濟學家兼策略師德羅索斯 (Sophia Drossos) 表示：「隨著投資者評估各種趨勢，市場似乎正處於拐點。」「自入夏以來，美國經濟的韌性導致人們即使不太情願，但仍放棄了衰退即將到來的觀點。」「但展望未來，仍存在相當大的不確定性。」