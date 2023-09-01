〈財報〉Lululemon Q2獲利營收均高於預期 但同店銷售增長遜色 盤後僅小漲1%

瑜珈和高價運動服飾大廠 Lululemon 周四 (31 日) 盤後公布第二季營收和獲利均上升 18%，超出華爾街預期，並上調全年財測，但因同店銷售增長不及預期，盤後股價僅約漲 1%。
Lululemon (LULU-US) 周四收高 1.20% 至每股 381.26 美元，盤後上漲 1.16%，報每股 385.70 美元，今年迄今該股約上漲 19%。
F2023 上調後的全年財測範圍
- 調整後 EPS：12.02 美元至 12.17 美元
- 全年營收：95.1 億美元至 95.7 億美元
先前該公司全年營收預期範圍在 94.4 億美元至 95.1 億美元區間，調整後 EPS 介於 11.74 美元至 11.94 美元區間。
F2023 Q3 財測
- 調整後 EPS：2.23 美元至 2.28 美元
- 營收：21.7 億美元至 21.9 億美元
根據 Refinitiv 調查，該零售商對第三財季的預測符合分析師預期。
F2023 Q2 (7/30 止) 財報關鍵數據 vs Refinitiv 分析師預測
- 調整後 EPS：2.68 美元 vs 2.54 美元
- 營收：年增 18% 至 22.1 億美元 (去年同期：18.7 億美元) vs. 21.7 億美元
- 淨利：3.416 億美元或每股 2.68 美元 (去年同期：2.895 億美元或每股 2.26 美元)
- 同店銷售：增加 11% vs 12.1% (根據 Street Account 預測)
- 毛利率：58.8% vs.58.5% (根據 Street Account 預測)
國際市場的強勁增長推動營收和利潤的增長。Lululemon 北美銷售額增長 11%，但國際收入增長 52%，其中中國增長了 61%，較前一季該地區 30% 的增長率大幅上升。
財務長 Meghan Frank 表示，該地區本季波動不大，銷售增長「健康且強勁」，儘管中國經濟放緩，截至今年 7 月零售額年增僅 2.5% 。
執行長 Calvin McDonald 表示，中國地區的電商和店內銷售表現均非常良好。
McDonald 指出，Lululemon 目前在中國有 107 家門市，本年第一我計劃在國際上增設 35 家門市，大部分均位於中國。
Lululemon 實施「Power of Three x2」成長計畫，即 2026 年前銷售額必須自 2021 年的 62.5 億美元翻倍至 125 億美元，
為了實現目標，Lululemon 一直戮力擴大其實體店足跡，並努力讓其男裝和直接面向消費者 (DTC) 營收增加一倍。
第二季男裝類銷售額增長 15%，淨增設了 10 家門市，其中包含在泰國開設的首家門市，至第二財季底全球門市已達 672 家。
Lululemon 仍在努力處理庫存過剩問題，第二季庫存上升 14% 至 17 億美元，較去年同期的 15 億美元上升。
DTC 該季營收上升 15%，但在 Lululemon 整體渠道組合中占比 40%，較去年同期的 42% 占比下降。