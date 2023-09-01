〈財報〉Lululemon Q2獲利營收均高於預期 但同店銷售增長遜色 盤後僅小漲1%

瑜珈和高價運動服飾大廠 Lululemon 周四 (31 日) 盤後公布第二季營收和獲利均上升 18%，超出華爾街預期，並上調全年財測，但因同店銷售增長不及預期，盤後股價僅約漲 1%。

Lululemon (LULU-US) 周四收高 1.20% 至每股 381.26 美元，盤後上漲 1.16%，報每股 385.70 美元，今年迄今該股約上漲 19%。

F2023 上調後的全年財測範圍

調整後 EPS：12.02 美元至 12.17 美元

全年營收：95.1 億美元至 95.7 億美元

先前該公司全年營收預期範圍在 94.4 億美元至 95.1 億美元區間，調整後 EPS 介於 11.74 美元至 11.94 美元區間。

F2023 Q3 財測

調整後 EPS：2.23 美元至 2.28 美元

營收：21.7 億美元至 21.9 億美元

根據 Refinitiv 調查，該零售商對第三財季的預測符合分析師預期。

F2023 Q2 (7/30 止) 財報關鍵數據 vs Refinitiv 分析師預測

調整後 EPS：2.68 美元 vs 2.54 美元

營收：年增 18% 至 22.1 億美元 (去年同期：18.7 億美元) vs. 21.7 億美元

淨利：3.416 億美元或每股 2.68 美元 (去年同期：2.895 億美元或每股 2.26 美元)

同店銷售：增加 11% vs 12.1% (根據 Street Account 預測)

毛利率：58.8% vs.58.5% (根據 Street Account 預測)

國際市場的強勁增長推動營收和利潤的增長。Lululemon 北美銷售額增長 11%，但國際收入增長 52%，其中中國增長了 61%，較前一季該地區 30% 的增長率大幅上升。

財務長 Meghan Frank 表示，該地區本季波動不大，銷售增長「健康且強勁」，儘管中國經濟放緩，截至今年 7 月零售額年增僅 2.5% 。

執行長 Calvin McDonald 表示，中國地區的電商和店內銷售表現均非常良好。

McDonald 指出，Lululemon 目前在中國有 107 家門市，本年第一我計劃在國際上增設 35 家門市，大部分均位於中國。

Lululemon 實施「Power of Three x2」成長計畫，即 2026 年前銷售額必須自 2021 年的 62.5 億美元翻倍至 125 億美元，

為了實現目標，Lululemon 一直戮力擴大其實體店足跡，並努力讓其男裝和直接面向消費者 (DTC) 營收增加一倍。

第二季男裝類銷售額增長 15%，淨增設了 10 家門市，其中包含在泰國開設的首家門市，至第二財季底全球門市已達 672 家。

Lululemon 仍在努力處理庫存過剩問題，第二季庫存上升 14% 至 17 億美元，較去年同期的 15 億美元上升。

DTC 該季營收上升 15%，但在 Lululemon 整體渠道組合中占比 40%，較去年同期的 42% 占比下降。