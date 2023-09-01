Shopify商家可用亞馬遜Buy with Prime功能 股價飆漲逾10%

加拿大電商軟體公司 Shopify (SHOP-US) 表示與亞馬遜 (AMZN-US) 達成協議後，周四 (31 日) 股價上漲 10%。

Shopify 和亞馬遜周三晚間宣布，美國 Shopify 商家將很快能夠使用亞馬遜「Buy with Prime」 服務，即商家可在商店頁面添加亞馬遜的 Prime 徽章，提供其快速結帳與交付的服務。亞馬遜 Prime 會員可以用其亞馬遜帳戶查看。

亞馬遜表示，該功能最初僅以邀請的方式開放給 Shopify 部分商家，但 9 月底之前將開放給選用亞馬遜物流的全體 Shopify 賣家。

亞馬遜周四股價上漲 2.18%，收每股 138.01 美元；Shopify 同日大漲 10.80%，收每股 66.49 美元。

亞馬遜於 2022 年 4 月推出「Buy with Prime」。分析師表示，隨著時間推移，「Buy with Prime」可望發展成相當大的業務，為亞馬遜創造 35 億美元的營收。

Shopify 最初相當牴觸「Buy with Prime」服務，且曾警告平台商家不得使用該網頁插件，以免違反 Shopify 的服務條款。該公司當時曾公告，一旦賣家在商品頁面置入該插件，「Shopify 將無法保護您的賣場免受訂單詐欺、客戶資料遭竊取等侵害，且可能導致客戶遭錯收費用。」

《The Information》去年 5 月援引知情人士消息報導，Shopify 內部擔心該功能會拿走處理商家支付時所產生的收入。

Shopify 總裁 Harley Finkelstein 後來表示，針對自家平台整合「Buy with Prime」服務的議題，公司正在與亞馬遜談判。

根據協議，Shopify 的結帳服務內含「Buy with Prime」選項，交易將由 Shopify Payments 處理。