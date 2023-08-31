〈陸港盤後〉中國製造業PMI連五個月萎縮 A股三大指數齊跌

中國 A 股市場三大指數周四（31 日）收盤齊跌，上證綜指跌 0.55%，利空是中國 8 月製造業採購經理人指數（PMI）連續第五個月處於萎縮區間。

上證綜指周四收盤跌 0.55% 報 3,119.88 點，深證成指跌 0.61% 報 10,418.21 點，創業板指數跌 0.69% 報 2,102.57 點。兩市成交額合計人民幣 8,292 億元。「北向資金」淨流出 42 億元。

中成藥、半導體、醫藥商業、元器件等走高，地產、證券、汽車整車、建築工程等族群走低。

香港恒生指數周四收盤跌 0.55% 報 18,382.06 點，恒生科技指數跌 0.38% 報 4,179.49 點。

中國國家統計局服務業調查中心周四發布的數據顯示，8 月製造業 PMI 為 49.7，較上月升 0.4 個百分點，連續第三個月上升，並優於經濟學家原估的 49.2。

8 月非製造業商務活動指數為 51，較上月降 0.5 個百分點，仍高於臨界點。綜合 PMI 為 51.3，較上月升 0.2 個百分點，維持在擴張區間。

國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，綜合 PMI 比上月上升 0.2 個百分點，繼續保持在擴張區間，顯示企業生產經營活動整體穩定擴張。

不過，《彭博》則報導，中國經濟在第 1 季大幅升溫後，如今成長動能已經減弱，且房市景氣長時間低迷，也打擊市場信心。此外，全球需求降溫與國內消費者支出欲振乏力，也導致製造商陷入苦戰。

《彭博》經濟學家舒暢與朱澤認為，需求疲弱持續阻礙經濟復甦，政策支持正在發揮一定作用，但如果沒有更強而有力的支持－－尤其是對房地產行業的協調行動－－經濟成長仍然面臨壓力。

澳盛銀行資深中國策略師刑兆鵬則表示，雖然製造業活動仍萎縮，但數據比預期好，代表製造商正在重新建立庫存。

他並表示，非製造業 PMI 顯示出好壞參半的情況。他說，建築業活動好轉，但服務業活動降溫，隨著暑假結束，這種疲軟狀態預料會持續下去。