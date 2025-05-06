美中關稅戰衝擊！中國4月財新服務業PMI降至50.7 七個月以來最低
鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-05-06 10:06
最新數據顯示，中國 4 月服務業擴張速度放緩，景氣降至 2024 年 10 月來新低，凸顯美國關稅政策的衝擊。
《財新網》周二（6 日）公布的數據顯示，中國 4 月財新通用服務業經營活動指數（服務業 PMI）為 50.7，叫 3 月低 1.2 個百分點，降至七個月以來最低。
4 月財新中國製造業 PMI 降 0.8 個百分點至 50.4，為 2 月來最低。兩大行業景氣雙降，當月綜合 PMI 下滑 0.7 個百分點至 51.1，顯示中國企業生產經營活動擴張步伐放緩。
中國國家統計局公布的數據顯示，4 月製造業、服務業 PMI 分別下降 1.5 個、0.2 個百分點至 49.0、50.1，前者時隔兩個月重新跌回收縮區間。當月綜合產出指數為 50.2，降 1.2 個百分點。
《財新網》指出，服務業活動擴張腳步放慢，折射出新業務的趨勢。4 月關稅屢變，貨貿受擾，給部分服務業企業帶來影響，導致新接業務總量的成長降至 28 個月以來最低。
由於企業擔心貿易政策帶來衝擊，4 月服務業業界的信心下滑，企業樂觀度降至調查數據歷史次低。這項調查始於 2005 年 11 月。
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