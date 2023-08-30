2023年基期低 估明年DRAM、NAND Flash需求位元將年增逾1成

研調機構 TrendForce 預期，由於 2023 年基期已低，加上部分記憶體產品價格已來到相對低點，預估明年 DRAM 及 NAND Flash 需求位元年成長率分別達 13% 及 16%。

TrendForce 指出，2024 年記憶體原廠對 DRAM 與 NAND Flash 的減產策略仍將延續，尤以虧損嚴重的 NAND Flash 更明確，預估明年上半年消費性電子市場需求能見度仍不明朗，加上通用型伺服器資本支出仍受 AI 伺服器排擠，需求相對疲弱。

不過，TrendForce 認為，儘管需求位元有回升，明年若要有效去化庫存，並回到供需平衡狀態，重點還是供應商要對產能有所節制，若供應商產能控制得宜，記憶體均價有機會反彈。

從各類應用分析，PC 方面，PC DRAM 平均搭載容量年成長率約 12.4%，主要是預期 2024 年隨著搭載 Intel 新 CPU Meteor Lake 機種的量產，基於該平台僅支援 DDR5 與 LPDDR5 的特點，將促使 DDR5 在 2024 年下半年超越 DDR4 成為主流，PC Client SSD 成長不若 PC DRAM，平均搭載容量年成長率預估僅約 8-10%。

伺服器方面，Server DRAM 平均搭載容量年成長率預估可達 17.3%，主要受惠於伺服器平台進入世代轉換、CSP 部分業務對於 CPU 核心匹配 RAM 的仰賴度提升，以及 AI 伺服器算力負載量需求高等原因。Enterprise SSD 平搭載容量年成長率預估約 14.7%，以 CSP 來看，隨著支援 PCIe 5.0 的處理器平台出貨放量，該 OEM 的庫存有望在明年初回歸正常，後續將提高 8TB 產品的採購。

