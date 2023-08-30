〈彰銀法說〉市場多空拉鋸 彰銀調節漲多持股、加碼中長天期美債

因應股市高檔震盪及市況不確定性，彰銀 (2801-TW) 規劃在下半年針對漲多個股換手調節，債券則鎖定存續期較長美債加碼布局，以維持穩定的固定收益來源。

彰銀今 (30) 日舉行第 2 季法人說明會，與會法人關注銀行的股債配置策略。對此，彰銀主管說，預期下半年台股因多空因素仍交錯複雜，研判將呈現高檔震盪走勢且波動加劇。

因應市場波動，彰銀下半年除了繼續找價格合理、基本面佳的個股逢低布局外，也針對先前漲多的個股逢高調節。

至於債的部分，彰銀主管說，儘管惠譽調降美國國債信評，但仍不影響美債的流動性，目前美債仍是市場流動性最好的公債，因此將持續持有布局美債。

彰銀表示，因應部分短天期的美債將在今年底陸續到期，因此將適度加碼美債，但將鎖定存續天期較長的中長天期美債，以此維持固定收益進帳。

另外，法人也關注彰銀對於中國房地產曝險情況。彰銀指出，銀行對於碧桂園、中植系、恒大等相關企業沒有授信及投資曝險部位，目前在中國子行、分行授信主要以台商為主。

根據彰銀統計，截至今年上半年彰銀對中國大陸整體曝險占淨值比約 17.1%，低於全體國銀平均數。

彰銀今天法說揭露自結財務數據，今年前 6 月稅後純益達 70.1 億元，較去年同期成長 31.78%，每股純益 0.65 元，累計前 7 個月的稅前盈餘已達百億水準，今年的獲利表現有望再創新高。

在資產品質方面，逾放金額及逾放比率更是連續三年維持下降趨勢，目前逾放比率為 0.17%，覆蓋率提升到 723.72%，資產品質良好。