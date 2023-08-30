全市場5檔「月配息基金」比較，近一年績效皆勝過大盤！

假設我們將資金配置於長期投資，「現金流」就會是考量的重點，除了上班族可擁有彈性的資金調度能力，退休族也能擁有額外的零用金，因此近期也出現針對現金流需求而生的「月配息基金」。

我們使用鉅亨買基金平台作為篩選，以台灣股票市場、月配、境內基金、台幣計價這 4 個主要篩選邏輯，目前總計有 4 檔基金，若涵蓋 9/4 開始募集的統一投信「統一台灣高息優選基金」，總計 5 檔可供台灣投資人選擇，分別為：統一台灣高息優選基金、元大台灣高股息優質龍頭基金、新光臺灣高股息基金、台中銀台灣優息基金、與國泰台灣高股息基金。

先來看看基金特色，從公開說明書內容的「基金特色」中可以發現，5 檔月配息基金中「統一台灣高息優選基金」兼具追求長期資本利得成長潛力，而其他 4 檔則以穩健、穩定經營為出發點；而「統一台灣高息優選基金」與「元大台灣高股息優質龍頭基金」這 2 檔則導入平準金機制，這個機制讓新進投資人買入後、減少配息稀釋機率，不影響原始股東分配權益。

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而接下來看看主要成分股差異，目前除了「新光臺灣高股息基金」電子股占比約 61.85% 之外，包含 9/4 開始募集的統一投信「統一台灣高息優選基金」的初步規劃，其餘 4 檔電子股配置都在 7 成以上；另外，而最高經理費五檔都在 1.5%~1.6% 左右，因此，這五檔成分股都以電子股為主、經理費差異也不太大；而基金投資與 ETF 的差別又在於是否主動投資，相比 ETF 的被動投資按照指數追蹤，基金投資則更加重視基金經理人的「主動投資績效」，下一步我來將來看看經理人資歷。

名稱 近一年 累積績效 經理人 同時管理之其他基金 統一台灣高息優選基金 9/4 募集 陳釧瑤 統一奔騰基金 (近一年績效：50.16%) 元大台灣高股息優質龍頭基金 30.62% 王偉哲 元大多福基金 (近一年績效：30.58%) 新光臺灣高股息基金 23.01% 南震杰 新光台灣富貴基金 (近一年績效：27.62%) 台中銀台灣優息基金 41.97% 洪立輝 無 國泰台灣高股息基金 45.55% 梁恩溢 無

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雖然經理人以往之經理績效不保證未來投資收益，但我們還是可以從公開資料了解是誰幫我們管理基金，從以上表格可以看到，目前已募集的四檔月配息基金，近一年績效以「國泰台灣高股息基金」的 45.55% 最為優異；若再加上經理人同時管理的基金，可以發現「統一台灣高息優選基金」 陳釧瑤 經理人同時管理的「統一奔騰基金」、近一年績效高達 50.16%；而台股截近一年的漲幅約 11%，顯示近一年的反彈、這幾檔基金的歷史績效都勝過大盤指數。