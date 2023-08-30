就業數據增提振市場情緒 美股主要指數盤中齊走高

美國勞工部公布的最新調查顯示職位空缺數大幅減少，強化市場對聯準會 (Fed) 暫停升息的預期，也提振特斯拉、輝達和其他大型成長股股價，美股主要指數周二 (29 日) 盤中走高。

截稿前，道瓊工業指數上漲逾 250 點或近 0.7%，暫報 34,814.57 點；那斯達克綜合指數漲近 240 點或近 1.7%，暫報 13,943.55 點；標普 500 指數漲近 60 點或近 1.4%，暫報 13,943.55 點；費城半導體指數漲近 100 點或近 2.8%，暫報 3,635.01 點，其中標普 500 指數和那斯達克指數攀升至逾兩周新高。

美國 7 月 JOLTS 職位空缺數比 6 月減少約 33.8 萬個至 882.7 萬個，遠低市場預期的 946.5 萬與修正後前值 916.5 萬，創 2021 年 1 月以來新低，為連續 3 個月下降，其中 6 月前值自 958.2 萬大幅下修至 916.5 萬，透露就業市場壓力減緩。

根據芝商所 FedWatch Tool，利率期貨顯示，Fed 在 9 月會議上維持利率不變的可能性為 87%，11 月會議上維持利率不變的可能性為 54%。

CFRA Research 首席投資策略師 Sam Stovall 表示，數據帶給投資人的訊息是「也許升息周期已結束」，因此陸續回歸股市。

另一方面，美國 10 年期公債殖利率挫跌至 4.128%，兩年期美國公債殖利率回落至 5% 以下，此前幾個交易日一直在該水準徘迴，與此同時美元指數也跌至 103.545。

殖利率的回落支撐成長型股票，其中特斯拉 (TSLA-US) 周二盤中漲近 7%、輝達 (NVDA-US) 漲近 5%、臉書母公司 Meta Platforms(META-US) 則漲逾 2%。

另外，標普 500 指數中的 11 個板塊全數上漲，其中通訊服務板塊漲 2.22%，IT 板塊漲 2.1%。

值得注意的是，美國 8 月非農就業報告將於周五 (9/1) 出爐，屆時投資人能更了解美國就業市場狀況。在這之前，Fed 最青睞的通膨數據──7 月個人消費支出 (PCE) 物價指數將揭曉，Fed 主席鮑爾上周在全球央行年會談話曾表示特別注重該數據。