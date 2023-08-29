打破長期存股的迷失 小心越存越失落

近年來，台灣投資人相當盛行「存股」投資，眾多網路達人和書籍作者皆積極推廣，並推崇著長期投資的價值。標榜的就是利用閒錢，不斷買進你心目中的績優股或是 ETF。只要長期進行下去，逢低攤平成本，遇高賺到價差，任何人都能在數十年後成為千萬富翁。

「股市越跌要越買」可行嗎？

當股市下跌時，股票價格可能變得相對低廉，提供了購買的機會，當股市回升時獲得回報。但如今這種策略並非沒有風險！倘若股市的下跌可能是因為經濟衰退、公司內部問題或全球事件等，這些因素可能導致股價長期下跌，可能讓你越存錢越少。

存股並非沒缺點

存股可以擺著不動領股利，以期待股票的價值隨著時間的推移增加。然而存股策略看似輕鬆，卻也存在一些明顯的缺點。

■ 市場波動的風險：

股市是一個波動性很高的市場，股價可能因為多種因素而劇烈波動，包括經濟衰退、公司內部問題、全球政治事件等，如果投資人在不利的時機點購入股票並長期持有，可能會面臨潛在的巨大損失。

■ 資金無法流動：

當投資者將大部分資金投入股票中時，這些資金就無法用於應急情況或其他投資機會。如果需要資金來應對突發事件或參與其他更有利可圖的投資，存股可能會限制了投資者的彈性。

■ 機會成本的損失：

如果投資者長期持有某檔標的，而當其他更具潛力的投資機會出現時，投資人可能會因為資金不足，而錯失這些機會，進而影響到投資回報。

■ 通貨膨漲的影響：

長期持有股票可能無法有效抵抗通膨對貨幣價值的侵蝕，導致實際購買力下降。

長期看漲是個迷思

「股市長期向上」的迷思在投資界中是一個常見的觀點，然而這種看法可能過於簡化和樂觀，雖然股市在長期內可能呈現上升趨勢，但這種趨勢並不是絕對的，同時也存在許多因素可能導致股市長期內的波動和下跌。雖然從過去歷史資料來看，長期上漲的趨勢並沒有不對，但需要思考的是在不同的時空背景下，是不是會有不一樣的發展呢？因為長期看漲的觀念應建立在人口持續增長，經濟有持續進步的狀況下，可是現在台灣的一些狀況，你一定知道少子化、高齡化，未來老人越來越多，有生產力的年輕人越來越少，經濟還會持續進步嗎？這邊應該要打一個問號。

而過去市場上給予長期看漲的觀念是建立在過去政府持續撒錢後創造出來的，加上經濟有在持續進步，但是如今人口結構改變，加上經濟循環的波動是不可避免的，這可能導致企業的盈利下降，投資信心下滑，進而影響股市的表現。甚至還有地緣政治風險與全球事件，例如戰爭、恐怖襲擊、貿易衝突等事件都有可能引發股市的劇烈波動，甚至是長期下跌，這些因素超出了單純的經濟因素，可能使股市的未來發展變得複雜不確定，變數這麼多的情況下，把所有的資金賭在長期看漲這件事上，其實不再是安全保本的。

適時變動 才不會股票變壁紙

你一定有看過長期投資人，持股還有十幾年的熱門標的，舉個例子：宏達電在 1300 元，躍居股王寶座，那時候有修正時，許多投資人也覺得越跌越買，但如今有曾經回來過當初的價位嗎？這種情況等於是把自己的辛苦錢越存越心酸，只能安慰自己至少還有配息，但我們做投資理財，一定是除了希望打敗通膨外，還得多賺、多累積，所以一定要做好配置，把資金靈活操作，適時關注持股變化。

同時投資泡沫是股市長期向上的一個隱憂，過度樂觀和投資者的投機行為可能導致股票價格虛高，最終導致市場崩潰，股價長期下跌。總之，「股市越跌要越買」這種策略需要在深思熟慮的基礎上實施，投資者應該根據個人的投資目標、風險承受能力和市場情況來決定是否增加投資，並在選擇股票時保持謹慎態度。

（文章來源：永誠資產管理處）

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文章來源：永誠資產管理處