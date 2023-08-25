〈台股盤中〉市場賣壓沈重 大盤跳空開低振盪跌破月線不利多頭

台北股市今 (25) 日在美股大跌的收盤數據影響之下，早盤出現跳空開低振盪的格局，主要是重要權值股台積電 (2330-TW) 及 AI 概念股的賣壓殺低，但金融股指數中場過後翻紅，企圖穩住盤勢，但集中市場還是大跌超過 200 點。

今天台股早盤廣達 (2382-TW)、華碩 (2357-TW)、技嘉 (2376-TW)、緯創 (3231-TW) 等電子股開低振盪，連昨日表現強勢的欣興 (3037-TW) 也走弱。市場專家指出，台股大盤今跌破月線位置，且月線下彎，大盤恐回測前波低點，大盤要走穩，也需要國際金融局勢的走穩相配合。

台股今日早盤開在 16708.53 點，最高 16708.53 點，最低 16524.88 點，預估全場成交值在 3436 億元。證券分析師黃漢成說，台股今天的確承受較高的賣壓出籠，集中市場大盤恐回測前波低點，操作上宜保守。

今天盤中台股除 AI 概念股走低之外，貨櫃航運股方面，長榮 (2603-TW)、萬海 (2615-TW) 及陽明 (2609-TW) 股價同步上漲。

台積電盤中下跌 2.48%，最低價爲 548 元。

權值股方面，聯發科 (2454-TW) 小漲、鴻海 (2317-TW) 下挫；AI 概念的 PCB 股台光電 (2383-TW)、金像電 (2368-TW) 及健鼎 (3044-TW) 股價因賣壓湧現而下跌。